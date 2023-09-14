"У вас є ціль": нові деталі атаки Су-27 проти британського літака над Чорним морем, — BBC

Минулого року винищувач ЗС РФ випустив дві ракети у розвідувальний літак Великої Британії, і згодом інцидент пояснили "несправністю". Однак, як з’ясували журналісти, ворожий пілот дійсно атакував британське неозброєне судно, отримавши команду з землі.

Російський льотчик випустив ракету, щоб збити розвідний літак Військово-повітряних сил Великої Британії RC-135 Rivet Joint. Він був впевнений, що отримав дозвіл на удар. Про це з посиланням на співрозмовників в обороні повідомили у виданні BBC 14 вересня.

Одразу після інциденту, який стався у вересні 2022 року, Москва пояснила спробу атаки "технічною несправністю", і британці нібито публічно погодилися з таким поясненням. Однак троє джерел, що займають високі посади в обороні, переконані, що офіційна версія дуже різниться з реальністю.

Російський літак атакував британський: нові подробиці

За даними ЗМІ, 29 вересня минулого року британський літак з екіпажем до 30 осіб виконував місію спостереження. Він перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним море.

До літака наблизилися два російських винищувачі Су-27. Зі слів одного з джерел, льотчики країни-агресорки отримали повідомлення від диспетчера зі словами "у вас є ціль".

Один з ворожих пілотів сприйняв неточне формулювання як дозвіл на вогонь і випустив ракету "повітря-повітря". Журналісти передають, що вона успішно запустилася, але не змогла навестися на ціль. Тобто спроба удару по британському літаку була помилковою, але не сталася внаслідок несправності.

Західні чиновники переконані, що туманне формулювання диспетчера свідчить про високий ступінь непрофесіоналізму. Більш того, тоді між двома російськими бійцями виник конфлікт — пілот іншого винищувача не сприйняв слова як дозвіл на вогонь та почав лаятися на співслужбовця. Попри суперечку перший льотчик випустив ще одну ракету.

"Нам сказали, що друга ракета просто впала з крила, що означає, що зброя або несправна, або запуск було перервано", — йдеться в матеріалі.

Інфографіка, оприлюднена у BBC Фото: BBC

Оборона США оцінювала інцидент як "дуже страшний"

Журналісти зазначили, що американські військові відреагували на ситуацію над Чорним морем "гостріше" за колег з Великої Британії. Як показав витік секретних документів Пентагону, розвідка вважала, що літак був "майже збитий".

Американські чиновники підтвердили, що російський льотчик неправильно зрозумів наказ та вистрілив у британський літак, але "ракета не запустилася належним чином". Один з неназваних посадовців описав подію як "справді дуже страшну".

У Великій Британії зазначили, що "значна частина змісту" оприлюднених секретних звітів США була маніпулятивною або неправдивою.

Чому британці приховують справжні деталі інциденту?

У ЗМІ припустили, що Міноборони Великої Британії свідомо не надає повну інформацію про тогорічну подію з двох причин. По-перше, Лондон може не хотіти розголошувати масштаби збору розвідданих у тому районі. По-друге, уряд може уникати ескалації конфлікту, яка потенційно може втягнути країну-члена НАТО у війну.

"Але цей інцидент ще раз показує, як одна помилка та прорахунок однієї особи можуть спровокувати ширший конфлікт", — підкреслили журналісти.

У британському Міноборони зазначили, що ситуація з двома російськими винищувачами є "яскравим нагадуванням" про можливі наслідки "варварського" вторгнення ЗС РФ на територію України.

"Попри те, що літак майже був збитий, Королівські ВПС продовжували виконувати розвідувальні польоти над Чорним морем, що є свідченням мужності екіпажів, які ледь уникли катастрофи. Після інциденту ці розвідувальні польоти Королівських ВПС супроводжували винищувачі Typhoon, озброєні ракетами "повітря-повітря"", — підсумували у BBC.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Воллес повідомляв про "потенційно небезпечний" інцидент над Чорним морем, який стався 29 вересня. Він заявляв, що російський винищувач випустив ракету поряд з неозброєним британським літаком-розвідником RC-135 Rivet Joint. Російська сторона пояснила спробу атаки "технічним збоєм".

Як писав Фокус, RC-135 Rivet Joint — це розвідувальний літак, який перехоплює електронні комунікації, а також фіксує радіоактивність та може виявляти ядерну зброю.