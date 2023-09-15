ООН не зможе покарати Росію, якщо Кремль отримає зброю від Північної Кореї, — експерт

За словами аналітика Симона Веземана, Захід може відправити Україні більше зброї, щоб відповісти РФ на співпрацю з КНДР. Однак, за його словами, з ООН Росію не виключать.

ООН не зможе якось покарати РФ, якщо вона почне імпортувати зброю з Північної Кореї для війни проти України. Про це заявив старший науковий співробітник Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру Симон Веземан виданню Newsweek.

За його словами, шанси на виключення Росії з ООН — або навіть із Ради Безпеки — дуже малі.

"Залишається можливість введення додаткових санкцій, і деякі держави хочуть запровадити санкції, якщо Росія буде явно ігнорувати санкції ООН щодо Північної Кореї", — сказав він.

Однак, за словами Веземана, Захід може відправити Україні більше зброї, щоб відповісти РФ на співпрацю з КНДР.

Також експерт зазначив, що згідно з резолюцією 2270 ООН, будь-який експорт та імпорт із КНДР предметів, які підвищують оперативні можливості збройних сил, заборонений. Це стосується не тільки військової техніки, а й навіть бронежилетів і касок.

"Додатковий текст у 2270 підкреслює, що єдиним винятком буде суто гуманітарна допомога, і то тільки тоді, коли комітет ООН, що спостерігає за корейськими санкціями, буде повідомлений заздалегідь", — сказав Веземан.

Зазначимо, що президент РФ Володимир Путін приховав деталі візиту Кім Чен Ина до РФ, щоб не посилити санкції. За даними аналітиків ISW, у Росії існують побоювання щодо можливості введення додаткових міжнародних санкцій проти країни через потенційну торгівлю з Північною Кореєю.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що зустріч Кім Чен Ина і Путіна показала, наскільки вони потрібні один одному. Експерти вважають, що Володимир Путін дуже серйозно ставиться до Кім Чен Ина. На їхню думку, президент РФ може бачити в главі КНДР "антиамериканського партнера".