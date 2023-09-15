Провал РФ: в ЗСУ підтвердили звільнення Андріївки та розповіли про знищення бригади росіян

Бійцям 3-ї Окремої штурмової бригади під час блискавичної операції вдалося знищити начальника бригадної розвідки, трьох комбатів та майже всю піхоту 72-ї бригади ЗС РФ.Військові продовжують закріплюватися на нових позиціях.

Третя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку в Донецькій області. Про це повідомила пресслужба бригади в Telegram.

"Офіційно: Третя окрема штурмова бригада звільнила н.п. Андріївку. 72 ОМСБр РФ (окрема мотострілецька бригада, — ред.) — розбита вщент!" — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений українськими бійцями. Зокрема, за дві доби бригада змогла ліквідувати начальника бригадної розвідки окупантів, трьох комбатів та майже всю піхоту 72 ОМСБр РФ, включно з офіцерами та великою кількістю військової техніки.

"Підрозділи 72-ї ОМСБр РФ неодноразово діставали вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою раніше. Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу", — заявили в пресслужбі

Наразі бої тривають, підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади продовжують закріплюватися на нових позиціях. Додали, що звільнення Андріївки є шляхом до прориву на правому фланзі від Бахмута та ключем до успіху всього наступу.

Нагадаємо, 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку. Того ж дня у третій окремій штурмовій бригаді заявили, що заява Маляр не відповідає дійсності, а в районі Андріївки тривають серйозні та важкі бої. Тоді анонімний представник Генштабу ЗСУ в коментарі BBC зазначив, що потрібно слухати офіційні повідомлення українського військового командування, а не Ганну Маляр. Вже 15 вересня Генштаб підтвердив звільнення населеного пункту.