Велика Британія вразлива до потенційної атаки БПЛА чи ракет, – командувач Радакін

За словами командувача армії адмірала Тоні Радакіна, у Сполученому Королівстві потрібно вести дискусії, як покращити внутрішню безпеку. Вважається, що протиракетна оборона доволі обмежена у можливостях.

Постійні удари БПЛА чи ракетами по Україні свідчить про те, що у випадку таких атак по Великій Британії, вони будуть вразливими. Про це повідомляє The Guardian.

Адмірал сер Тоні Радакін заявив, що війна в Україні виявила потенційну вразливість Сполученого Королівства перед атаками ракет та БПЛА, тому треба обговорювати покращення внутрішньої безпеки. Наблизитись до країни за допомогою БПЛА стало легко. Таку заяву командувач армії робив на конференції оборонної промисловості DSEI в Лондоні.

Великій Британії потрібно вести розмову про інтегровану протиракетну оборону. На практиці не було потреби випробовувати нинішні системи ППО, але вважається, що вона обмежена. У червні сер Нік Картер, екскомандувач збройними силами каже, що Велика Британія матиме труднощі з численними ракетними атаками або атаками БПЛА.

У британської армії системи, які можна було б порівняти з американським Patriot або німецьким IRIS-T, є на 6 есмінцях type 45. Заяву Радакіна слід інтерпретувати як початкову пропозицію для нових витрат на оборону після виборів. У 2025 році очікується новий стратегічний оборонний огляд, який має визначити нові пріоритети до кінця десятиліття.

Проте окрім захисту від БПЛА та ракет, Радакін пропонує створити підрозділ з дронами-камікадзе на основі українського досвіду.

"Як би це виглядало, якщо мати флот із 500 кораблів, з яких 400 — безпілотні?; як би це виглядало, якби було 1000 літаків, але 900 були безпілотними?" — запитав він, додавши, що ефективність армії можна змінити за допомогою додаткових технологій.

Нагадаємо, 15 вересня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Повітряні сили перехопили всі БПЛА.

8 вересня після ідентифікації тіл кількість загиблих у Костянтинівці виявилось, що загинуло 15 осіб, а 36 отримали поранення.