ЗСУ шокували партнерів: у Зеленського прокоментували знищення кораблів РФ у Криму (відео)

Західні партнери не забезпечили Україну достатньою кількістю снарядів, засобами ППО та літаками. Союзників дивує, як при такій нестачі ресурсів ЗСУ вдається ламати лінію оборони ворога.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про реакцію західних партнерів України на контрнаступальні дії ЗСУ на лінії фронту та на спецоперації в тимчасово окупованому Криму. Під час останньої вдалось зменшити кількість кораблів ЧФ РФ — знешкодили десантний корабль та підводний човен. При цьому скористались українською зброєю, не застосувавши жодного грама іноземної вибухівки. Про це Подоляк розповів у інтерв'ю порталу "24 канал".

Росіяни набудували фортифікаційні споруди, замінували поля, обладнали стаціонарні вогневі точки. Однак це не заважає українським бійцям рухатись вперед і "ламати" російську оборону. Подібні дії дивують західних партнерів, зазначив Подоляк.

"Сьогодні це реально шокує, зокрема і наших партнерів. Вони розуміють, що Збройні Сили України – це надлюди, які навіть попри певні дефіцити все одно йтимуть до кінця".

Подоляк нагадав, що ЗСУ успішно просуваються вперед під час контрнаступу, при цьому відчувають нестачу снарядів та військової техніки. Зокрема, недостатньо ракет для РСЗВ та далекобійних ракет. Крім того, немає переваги у повітрі, яку можна досягнути двома інструментами: або потужною ППО, або літаками тактичної авіації.

"У нас цього домінування немає", — наголосив політик, — "Усе, що робить сьогодні Україна – демонструє, що можна жити у геройському подвигу постійно. Тобто постійно вчиняти дії, які здавались неможливими".

Між тим саме це просування робить неможливим програш Україні у війні та поступки, які можна було б зробити на вимогу Кремля.

"Це нонсенс – змусити країну, яка так ламає лінію оборони, маючи певні дефіцити, погодитись програти країні типу Росії", — пояснив політик. При цьому політик нагадав про формулу миру Володимира Зеленського, у якій перелічено ознаки перемоги.

Війна РФ проти України: деталі

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський перелічив 10 пунктів, які означатимуть перемогу над Росією. Серед цих пунктів — вимога звільнити усі окуповані території і повернути Україну до кордонів 1991 року. Також серед вимог — виплата репарацій за руйнування, завдані війною.

Тим часом бійці ЗСУ продовжують проламувати оборону РФ на півдні та сході України. 15 вересня Генштаб офіційно підтвердив звільнення села Андріївка, розташовного на 6 км південніше Бахмуту у Донецькій області. Крім того, завдяки просуванню у Запорізькій області, під вогневим контролем перебуває логістика ворога на південній ділянці фронту.

Нагадуємо, вдень 15 вересня стало відомо про вибух в окупованій Новій Каховці. На місці вибуху здійнявся стовп диму, пошкоджено житлові будинки, а місцеві колаборанти звинувачують в інциденті ЗСУ.

Напередодні гучно було в Криму: вибухало у місці дислокації системи ППО ЗС РФ під Євпаторією, а ще раніше — в Севастополі. Експерт пояснив, чому крайні удари Сил оборони по базах РФ на півострові є такими важливими.