"Цинічна, але проста математика": у Зеленського закликали Захід інвестувати в Україну

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, лише кілька відсотків з оборонного бюджету інших країн можуть подарувати справедливе і безпечне майбутнє для цивілізованого світу.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав цивілізований світ вкладати інвестиції в Україну, адже в майбутньому це не тільки подарує стабільність, а й окупиться. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х (нинішня назва Twitter, — ред.) 15 вересня.

За його словами, якщо інша країна має військовий потенціал для знищення стратегічного супротивника, використовуючи для цього лише кілька відсотків оборонного бюджету і не залучаючи до бойових дій свою армію, то це можна вважати хорошою інвестицією.

"Цинічна, але проста математика війни. Якщо ж цей % оборонного бюджету залишається переважно у вашій країні, стимулюючи ваші оборонні підприємства, створюючи нові робочі місця і підвищуючи ваш військовий потенціал, — які можуть бути сумніви? А якщо це дасть змогу Україні фундаментально захистити свободу, демократію і знищити ключового спонсора світової нестабільності — хіба це не інвестиції в справедливе і безпечне майбутнє для вас і нас", — ідеться в повідомленні.

Це була реакція Михайла Подоляка на заяву сенатора штату Юта Мітта Ромні, який вважає, що США, використовуючи всього 5% свого оборонного бюджету, допомагають знищити російську армію. Відповідно, на його думку, ця допомога Вашингтона для Києва має продовжитися.

"Ми витрачаємо близько 850 мільярдів доларів на рік на оборону. Ми використовуємо близько п'яти відсотків цієї суми, щоб допомогти Україні. Боже мій, щоб захистити свободу і знищити російську армію — країну з 1500 ядерними боєголовками, націленими на нас. Можливість зробити це з п'ятьма відсотками вашого військового бюджету здається мені надзвичайно розумною інвестицією, а не чимось, що ми не можемо собі дозволити", — заявляв американець.

Нагадаємо, 8 вересня радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, які дії НАТО допоможуть уникнути атаки РФ на Захід. За його словами, Кремль може продовжувати провокації, тому Україні та прикордонним країнам необхідно надати більше систем ППО.