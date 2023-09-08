"Мовчання ягнят": в ОП розповіли, які дії НАТО допоможуть уникнути атаки РФ на Захід

За словами Михайла Подоляка, падіння БПЛА на території Румунії було вельми показовим. Альянс може уникнути цього в майбутньому, але для цього потрібно більше систем ППО.

Related video

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк знову висловився про нещодавній інцидент, який стався на території Румунії. Тоді ворожий дрон-камікадзе Shahed перелетів український кордон і приземлився в країні НАТО. На своїй сторінці в соціальній мережі Х (нинішня назва Twitter, — ред.) він розповів, якою мала бути реакція Альянсу.

За його словами, ніхто не чекає від НАТО того, що вони застосують статтю 5 через падіння вибухонебезпечного предмета на своїй території та розпочнуть повноцінну війну з Російською Федерацією, однак реагувати треба більш жорстко.

"Росія дозволяє собі використовувати повітряний простір Румунії та інших сусідів для нанесення ракетних ударів по Україні тільки з однієї причини. Тому що там тиша. Можливо, варто більш жорстко сформулювати неприпустимість порушення власного повітряного простору?" — ідеться в повідомленні.

Радник глави ОП закликав керівництво Альянсу заявити про готовність перехоплювати ці ракети і БПЛА в певному радіусі, щоб захистити хоча б свої кордони.

Також це повинно було Захід направити на думку про те, що Україні необхідно надати додаткові системи ППО, щоб можна було їх розгорнути в прикордонних регіонах і тим самим убезпечити сусідні країни, вважає представник ОП.

Це значно допомогло б усім навколо.

"Це значно підвищить безпеку країн, що межують з Україною, і обмежить спекулятивні та провокаційні можливості Росії. Нам потрібні прості дії, а не "мовчання ягнят", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, що в Румунії жителів села Плауру біля Ізмаїла хочуть переселити через російські обстріли. Понад місяць вони скаржаться на те, що ворожі вибухонебезпечні предмети постійно літають над їхніми будинками. Деякі вибухають дуже близько.

Раніше Фокус повідомляв, що генсек НАТО Єнс Столтенберг сумнівається, що РФ спеціально вдарила Shahed по Румунії. Він розповів, що розслідування триває, а Альянс неодноразово фіксував повітряні атаки ЗС РФ поблизу кордонів військового блоку.