"Молчание ягнят": в ОП рассказали, какие действия НАТО помогут избежать атаки РФ на Запад

По словам Михаила Подоляка, падение БПЛА на территории Румынии было весьма показательным. Альянс может избежать этого в будущем, но для этого нужно больше систем ПВО.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк вновь высказался о недавнем инциденте, который произошел на территории Румынии. Тогда вражеский дрон-камикадзе Shahed перелетел украинскую границу и приземлился в стране НАТО. На своей странице в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.) он рассказал, какой должна была быть реакция Альянса.

По его словам, никто не ждет от НАТО того, что они применят статью 5 из-за падения взрывоопасного предмета на своей территории и начнет полноценную войну с Российской Федерацией, однако реагировать нужно более жестко.

"Россия позволяет себе использовать воздушное пространство Румынии и других соседей для нанесения ракетных ударов по Украине только по одной причине. Потому что там тишина. Может быть, стоит более жестко сформулировать недопустимость нарушения собственного воздушного пространства?" — говорится в сообщении.

Советник главы ОП призвал руководство Альянса заявить о готовности перехватывать эти ракеты и БПЛА в определенном радиусе, чтобы защитить хотя бы свои границы.

Также это должно было Запад направить на мысль о том, что Украине необходимо предоставить дополнительные системы ПВО, чтобы можно было их развернуть в приграничных регионах и тем самым обезопасить соседние страны, считает представитель ОП.

Это значительно помогло бы всем вокруг.

"Это значительно повысит безопасность граничащих с Украиной стран и ограничит спекулятивные и провокационные возможности России. Нам нужны простые действия, а не "молчание ягнят", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 7 сентября сообщалось, что в Румынии жителей села Плауру возле Измаила хотят переселить из-за российских обстрелов. Более месяца они жалуются на то, что вражеские взрывоопасные предметы постоянно летают над их домами. Некоторые взрываются очень близко.

Ранее Фокус сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сомневается, что РФ специально ударила Shahed по Румынии. Он рассказал, что расследование продолжается, а Альянс неоднократно фиксировал воздушные атаки ВС РФ вблизи границ военного блока.