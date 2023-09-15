"Захоплення невеликого зруйнованого села": експерт розповів, чому Андріївка стратегічно важлива

За словами британського військового аналітика Майкла Кларка, таке просування на південь від Бахмута означає, що ЗСУ, можливо, вдасться просунутися далі в Донецькій області.

На думку британського військового аналітика та колишнього директора Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкла Кларка, ЗСУ "доклали багато зусиль", щоб пройти від Бахмута, тому звільнення нової території "стратегічно важливе". Про це повідомляє Sky News.

"Якщо вони зможуть пройти на південь від Бахмута, то зможуть вийти на відкриту місцевість, до резервних рубежів РФ", — пояснив він.

Андріївка розташована приблизно за 13 км на південь від Бахмута.

За словами Кларка, просування на південь від ключового прифронтового міста означає, що ЗСУ, можливо, вдасться просунутися далі в Донецькій області.

"Андріївка не здається такою, що вражає, але стратегічно вона дуже важлива. Ви можете бачити, що це схоже на поле битви Першої світової війни. Вони дійсно за неї боролися", — пояснив він, додавши, що Сили оборони також знищили 72-гу російську моторизовану бригаду з трьома командирами.

За його словами, це також підтверджується й тим, що росіяни відводять частину сил.

"Якщо це правда, а є й інші підтвердження, тоді це стратегічно маленька, але значуща перемога українців. Вони [ЗС РФ] перебувають під таким тиском у Токмаку, на Півдні, що відводять сили з цього фронту", — пояснив експерт.

Нагадаємо, що Генштаб підтвердив звільнення селища Андріївка біля Бахмута.

Також повідомлялося, що 13 вересня в ЗСУ заявили про просування в Кліщіївці.