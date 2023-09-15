Ростять пропагандистів: у Мелітополі окупанти набирають підлітків до "медіашколи", — ЦНС

За даними підпілля, російські окупанти готують дітей для майбутньої роботи у сфері ЗМІ, з метою використати їх у своїх інтересах. Вони обманюють дітей, обіцяючи їм славу, і намагаються переконати їх співпрацювати.

У тимчасово окупованому місті Мелітополь російські окупанти намагаються вербувати підлітків для участі у своїй "медіашколі", де вони можуть навчатися створенню пропаганди, спрямованої проти України. Про це інформує Центр національного спро тиву .

"Росіяни активно набирають підлітків до "медіашколи" в Мелітополі, щоб створити місцевих пропагандистів", — ідеться в заяві.

Російські окупанти намагаються маскувати свої засоби масової інформації як місцеві на окупованих ними територіях. Однак ці засоби не мають місцевих співробітників, тільки приїжджих з Росії. У результаті так звана "місцевість" виявляється всього лише ілюзією.

Росіяни готують дітей до роботи в ЗМІ, щоб використовувати їх для своїх цілей. Окупанти приваблюють дітей обіцянками слави та спонукають їх до співпраці.

Опір нагадує, що співпраця з ворожою пропагандою — це злочин, і закликає батьків контролювати, що роблять їхні діти, і не дозволяти їм брати участь у таких проєктах.

Нагадаємо, 1 вересня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що в Росії шукатимуть нових представників для виступів і нові медіамайданчики. Вони потрібні для того, щоб поширювали дезінформацію, яка спрямована на дискредитацію України.

19 серпня керівник департаменту збору та моніторингу дезінформації Центру протидії дезінформації РНБО України Аліна Бондарчук розповіла про інформаційні кампанії РФ, які спрямовані на те, щоб "зачепити за живе".