Німеччина може тимчасово надати додаткові IRIS-T Україні, – депутат Бундестагу (відео)

Німеччина продавала раніше IRIS-T Єгипту та Швеції, а тепер веде перемовини, щоб отримати системи ППО для України.

Україні можуть надати додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T для тимчасового користування. Про це заявив Омід Нуріпур, член комітету Бундестагу з оборони та голова Партії зелених, в ефірі каналу ZDF.

Представники ФРН вже ведуть перемовини з іншими державами для реалізації ініціативи. Він наголосив, що установки здатні допомогти прикрити українські міста від ударів російських окупантів.

Політик не назвав конкретні держави. Відомо, що Німеччина продавала раніше IRIS-T Єгипту та Швеції.

"Звісно, Україні потрібно значно більше ракетних систем ППО", – заявив політик.

Плани Німеччини щодо збільшення допомоги Україні

11 вересня стало відомо, що Німеччина поставить в Україну ще 40 одиниць БМП Marder. За інформацією концерну Rheinmetall, загальна кількість машин Marder, які військовий концерн поставить до нашої держави, збільшиться до 80. За час експлуатації ця техніка кілька разів модернізувалася і поліпшувалася за бойовими характеристиками.

Німеччина у вересні передала Україні новий пакет допомоги. До нього увійшли БМ Wisent 1 для розмінування та БМП Marder. Представники уряду Німеччини зазначили, що цього року Київ отримав від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.

Нагадаємо, 4 вересня видання Bild повідомило, що Німеччина відтягує постачання ракет Taurus в Україну. Бундестаг звинувачує у таких діях канцлера Олафа Шольца. Журналісти видання зазначили, що однією з причин, чому керівник німецького уряду не бажає постачати ракети для ЗСУ, є загроза атак по російській території. Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що Олаф Шольц — єдиний, хто виступає проти такого постачання.