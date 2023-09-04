Німеччина відтягує постачання ракет Taurus в Україну: Бундестаг звинувачує Шольца, — Bild

Журналісти зазначили, що однією з причин, чому канцлер не хоче постачати ракети для ЗСУ, є загроза атак по російській території. Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що Олаф Шольц єдиний, хто виступає проти.

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Німеччина продовжує відтягувати рішення про передачу Україні крилатих ракет Taurus і багато що залежить від федерального канцлера Олафа Шольца. Про це повідомляє видання BILD 3 вересня.

На думку глави німецького уряду, Україна може застосувати цей вид озброєння для ударів по території Російської Федерації, у зв'язку з цим остаточне рішення і не поспішають ухвалювати.

Окремо було зазначено, що поставки далекобійних ракет Taurus можуть також залежати від неодноразових внутрішніх дебатів у Берліні про те, чи потрібно нібито проводити переговори з Кремлем.

Водночас міністр закордонних справ Анналена Бербок і міністр фінансів Крістіан Лінднер виступають за те, що потрібно ухвалити рішення на користь поставок.

Окремо журналісти BILD у матеріалі зазначили, що крім побоювань ударів по РФ можуть бути ще причини. Наприклад, Німеччина може дочекатися моменту, коли Сполучені Штати Америки першими ухвалять рішення передати ЗСУ ATACMS. З іншого боку представники Олафа Шольца стверджують, що поставки ракет Taurus будуть актуальні виключно після того, як Україна отримає західні винищувачі F-16, хоч їх можна і використовувати в інших видах авіації.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман відреагувала на цей матеріал журналістів і заявила, що Олаф Шольц став єдиним у коаліції, хто блокує постачання крилатих ракет Taurus.

"На даний момент" він не хоче поставляти Taurus. "Наразі", однак, в Україні продовжують гинути люди. Канцлер Шольц, заради бога! Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", — ідеться в повідомленні.

13 серпня українська влада зробила запит на надання німецьких далекобійних ракет Taurus, які здатні вражати ціль на відстані до 500 км. При цьому глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ЗСУ використовуватимуть ці ракети виключно в межах українських кордонів.