США можуть схвалити передачу Україні ракет ATACMS цієї осені, — WSJ

За словами американських чиновників, низка чинників змусила адміністрацію Байдена по-новому поглянути на передачу Україні ракет великої дальності.

Сполучені Штати Америки близькі до передачі Україні далекобійних ракет ATACMS цієї осені. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal 15 вересня з посиланням на представників адміністрації Джо Байдена.

За даними журналістів, президент США ще не схвалив передання Україні ATACMS, проте в його адміністрації заявили, що цієї осені "по-новому поглянуть на постачання армійської тактичної ракетної системи, щоб посилити контрнаступ України".

"Наша позиція завжди полягала в тому, що ми надамо Україні можливості, які дадуть їй змогу досягти успіху на полі бою. І ми продовжимо оцінювати ситуацію на місцях і ухвалювати рішення на основі цього", — сказав заступник радника з національної безпеки Джон Файнер.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, США мають відносно невелику кількість ATACMS і Пентагону необхідно підтримувати їхню кількість.

При цьому американські чиновники зізналися, що низка факторів змусила адміністрацію президента розглянути питання поставок по-новому. Офіційні особи зазначають, що в планах, які перебувають на розгляді, йдеться про постачання Україні обмеженої кількості ATACMS.

Як зазначають автори публікації, раніше Київ гарантував, що американську зброю не використовуватимуть на території РФ. Очікується, що передачі ATACMS передуватиме аналогічна обіцянка.

Нагадаємо, 11 вересня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що, якщо США вирішать надати Києву далекобійні ракети ATACMS, це не потягне за собою постачання крилатих ракет Taurus.

Раніше, 29 серпня, міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що Україна отримає далекобійні ракети Taurus і ATACMS. Глава оборонного відомства стверджує, що налаштований оптимістично і не бачить для цього серйозних перешкод.