Через допомогу Тайваню: Китай запроваджує санкції проти компаній Lockheed Martin і Northrop Grumman

Санкції передбачають заборону на імпорт та експорт продукції цих найбільших виробників озброєнь і військової техніки. Таким чином, зазначили журналісти, Пекін має намір завдати шкоди американській військовій промисловості.

Провідні американські компанії з виробництва озброєнь і військової техніки Lockheed Martin і Northrop Grumman потрапили під санкції Китаю через постачання зброї Тайваню, повідомило 15 вересня агентство Reuters.

Офіційна представниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін під час брифінгу заявила, що санкції запроваджують згідно з китайським законом 2021 року про протидію іноземним санкціям, і тепер два найбільші виробники зброї занесено до списку "ненадійних організацій".

Норми закону передбачають заборону торгівлі із зазначеними компаніями, тож імпорт та експорт товарів Lockheed Martin і Northrop Grumman буде заборонено. Заборона поширюється не тільки на військову, а й на цивільну продукцію, у такий спосіб Пекін прагне завдати шкоди американській військовій промисловості.

Мао Нін зазначила, що Lockheed Martin виступила генеральним підрядником, який безпосередньо брав участь у продажу зброї Тайваню 24 серпня поточного року.

"24 серпня філія американської компанії Lockheed Martin у Сент-Луїсі, штат Міссурі, як головний підрядник безпосередньо брала участь у постачанні американської зброї Тайваню, а компанія Northrop Grumman неодноразово брала участь у постачанні озброєнь Тайваню. Китай вирішив запровадити санкції щодо двох вищезазначених американських військово-промислових компаній", — заявила китайська дипломатка.

Вона додала, що Вашингтон усе далі йде "небезпечним і помилковим шляхом", надаючи озброєння Тайваню, нагадавши про необхідність дотримання принципу "одного Китаю".

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запровадять санкції проти Північної Кореї в разі, якщо Пхеньян постачатиме зброю Москві. Як повідомив 12 вересня представник Держдепу США Метью Міллер, будь-яка передача зброї з КНДР у Росію буде порушенням численних резолюцій Радбезу ООН.