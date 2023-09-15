"Старий, тупий, некерований": експерти оцінили арсенал КНДР, який може опинитися у росіян

Росія дійсно може отримати від Північної Кореї снаряди калібрів, які підійдуть для розробок часів СРСР. Однак Україна натомість має шанс отримати підтримку від лідера на ринку сучасного озброєння — від Південної Кореї, вважають експерти.

Президент Росії Володимир Путін 14 вересня зустрівся з очільником КНДР Кім Чен Ином на ракетодромі "Владивосток". Головною темою перемовин була, припускають, закупівля снарядів для ЗС РФ, тоді як Пхеньян міг бути зацікавленим в отриманні харчових продуктів та військових технологій. Експерти проаналізували військово-промисловий комплекс Північної Кореї та порівняли його зі зброєю, яку Україна отримує від партнерів. Про це пише видання The Moscow Times.

Видання спершу процитувало українського бійця, який сказав кілька слів у перерві між боями на лінії фронту в Україні. Він заявив, що артилеристи ЗСУ роблять по 3-5 тисяч пострілів з американських гармат M777. Чоловік наголосив, що жодне військо у світі не може повихвалятись досвідом роботи з подібною технікою, яка випускає високоточні снаряди по позиціях ворога.

The Moscow Times зібрало думки кількох експертів зі зброї та дослідило можливості Північної Кореї — що зможе Росія протиставити M777.

Зброя КНДР: що відомо

Аналітики запевняють, що у КНДР дійсно має досить розвинутий ВПК, щоб постачати снаряди ЗС РФ калібру 122 і 152, які підходять до зброї часів СРСР. Крім снарядів, КНДР здатна надати в Росії ще й протитанкові ракети, — пояснює Moscow Times.

Загалом в арсеналі північнокорейської армії є, наприклад, 10 тис. гарматних створів калібру 100 мм. "Це більше гармат, ніж в усіх країн НАТО разом узятих", — наголосив дослідник зі Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) Симон Веземан. Крім 10 тис. стволів, Північна Корея на складах має 1 млн снарядів.

До того ж Пхеньян готовий наростити наявний арсенал. Експерт з Корейського інституту національної єдності Хон Мінь пояснив, що в КНДР є 100 військових заводів, на яких трудиться 10 тис. Почали також будівництво нового заводу. Офіційно кажуть, що він випускатиме електроніку, а насправді — порох та снаряди.

Однак і в цьому випадку потрібно не зважати на кількість, а на якість. "У Росії багато гармат, сумісних з північнокорейськими боєприпасами. Чого Північна Корея не може дати, то це розумних боєприпасів. Вона виробляє переважно добрі старі, тупі, некеровані", — сказав Веземан.

Видання наводить певні цифри щодо витрат снарядів. Зокрема, ЗС РФ протягом доби витрачають до 30 тис. снарядів (тобто майже 1 млн на міс.). Своєю чергою ЗСУ витрачають 5 тис. снарядів (тобто до 150 тис. шт. на міс.). Є очевидна різниця в кількості: Росія начебто має перевагу у шість разів. Однак варто звернути увагу на точність, дальність та "розумність" українських снарядів, отриманих з заходу — вони переважують снаряди, які РФ або отримала від СРСР, або штампує і досі. Або тепер отримає від КНДР.

Натомість Україна може отримати своєрідний бонус, припускає професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюс Філліпс О'Брайєн. Професор згадав про Південну Корею. Раніше Південна Корея, яка є одним зі світових лідерів у виробництві озброєння, не надто підключалась до допомоги Україні. Однак після вступу в "гру" КНДР ситуація може змінитись.

Нагадуємо, речник Східного командування Ілля Євлаш розповів про вдалі відпрацювання ЗСУ на Куп'янсько-Лиманському відтинку фронту. Зокрема, протягом доби на ділянці 100 км вдалось знищити більш ніж десять одиниць техніки ЗС РФ.

Тим часом бійці 3 штурмової бригади підтвердили звільнення Андріївки: показали кадри з місцевості, яку "відпрасували" кількамісячні бої.