В Україну повернули тіла ще 51 загиблого воїна
В Координаційному штабі повідомили, що загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1 832 українських оборонців.
Українська сторона провела низку заходів, завдяки яким 15 вересня на підконтрольну територію вдалося повернути тіла 51 загиблого захисника. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Над цим працювали Координаційний штаб, управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Як зазначає штаб, загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1 832 українських оборонців.
"Україна продовжуватиме пошуки та повернення тіл усіх наших героїв, які віддали свої життя у боях за незалежність України", — йдеться у дописі.
Нагадаємо, 22 серпня Military Media Center повідомив, що російська окупаційна влада передає Україні тіла захисників, які раніше офіційно визнавалися полоненими. За словами керівника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Київ ініціює створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими з лікарями від нейтральних країн.
Також 23 червня з тимчасово окупованої території вдалося повернути рідним тіла 51 бійця ЗСУ.
Ще одна передача Україні тіл загиблих героїв відбулась 24 березня. Вдалося доставили тіла 83 військових. Тіла з тимчасово окупованих територій України повертали за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції та силових структур.