Росіяни повернули Україні тіла загиблих військових, яких Червоний Хрест визнавав полоненими

За словами керівника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Київ ініціює створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими з лікарями від нейтральних країн.

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Російська окупаційна влада передає Україні тіла захисників, які раніше офіційно визнавалися полоненими. Про це заявив керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, передає Military Media Center.

"Станом на сьогодні Росія передала нам уже дванадцять тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають у полоні в Росії. Водночас жодних повідомлень з боку Росії ні про погіршення їхнього здоров'я, ні про важкий їхній стан не було", — розповів Таранюк.

Згідно з його висловлюваннями, подібні випадки викликають сумніви щодо ефективності діяльності медичної комісії в Росії або її наявності взагалі.

Тому Україна ініціює створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими з лікарями від нейтральних країн. Це третій випадок у світовій історії, коли впроваджуватиметься така ініціатива.

Нагадаємо, 18 серпня в ГУР висловилися про умови перемоги над РФ і терміни завершення війни. Російська Федерація продовжує війну проти України та її народу, але водночас вона обов'язково закінчиться звільненням усіх територій.

Крім того, 18 серпня повідомлялося, що в Російській Федерації триває активна мобілізаційна кампанія, у межах якої щомісяця приблизно 20 тисяч осіб вирушають на фронт. У ГУР зазначили, що вона не стосується дітей чиновників та олігархів.