Россияне вернули Украине тела погибших военных, которых Красный Крест признавал пленными

По словам руководителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Киев инициирует создание смешанных медицинских комиссий для обмена пленными с врачами от нейтральных стран.

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Российские оккупационные власти передают Украине тела защитников, которые ранее официально признавались пленными. Об этом заявил руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк, передает Military Media Center.

"По состоянию на сегодняшний день Россия передала нам уже двенадцать тел наших пленных, которые до этого были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену в России. При этом никаких сообщений со стороны России ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состоянии не было", — рассказал Таранюк.

Согласно его высказываниям, подобные случаи вызывают сомнения относительно эффективности деятельности медицинской комиссии в России или ее наличия вообще.

Поэтому Украина инициирует создание смешанных медицинских комиссий для обмена пленными, с врачами от нейтральных стран. Это третий случай в мировой истории, когда будет внедряться такая инициатива.

Напомним, 18 августа в ГУР высказались об условиях победы над РФ и сроках завершения войны. Российская Федерация продолжает войну против Украины и ее народа, но одновременно она обязательно закончится освобождением всех территорий.

Кроме того, 18 августа сообщалось, что в Российской Федерации продолжается активная мобилизационная кампания, в рамках которой ежемесячно около 20 тысяч человек отправляются на фронт. В ГУР отметили, что она не касается детей чиновников и олигархов.