В Україну повернули тіла понад 80 загиблих бійців ЗСУ, – Мінреінтеграції

Передача тіл загиблих відбулася відповідно до норм Женевської конвенції. Після початку великої війни з РФ із тимчасово окупованих територій сумарно доставили тіла понад 1500 військових.

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В Україну 24 березня доставили тіла 83 загиблих військових. Про це повідомило у Telegram Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових", — зазначили чиновники.

Тіла з тимчасово окупованих територій України повертали за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції та силових структур.

"Передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції", — наголосило міністерство.

У Мінреінтеграції нагадали про роботу "гарячої лінії" Уповноваженого щодо зниклих безвісти за телефоном 0 800 339 247. Повідомити про зниклих безвісти можна особисто Уповноваженому за телефоном 099 792-01-26. У вихідні можна писати у Viber і Telegram на номер 095 896-04-21.

Востаннє тіла загиблих українських військових передавали 3 березня цього року, тоді вдалося повернути 17 тіл. На той момент після початку великої війни з Росією із тимчасово окупованих територій доставили тіла 1426 бійців.

Нагадаємо, що радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс 23 березня підраховував втрати військ Росії в Україні. За його інформацією, росіяни щомісяця втрачають приблизно 25 000 військових убитими.

За даними британського видання The Guardian, українські волонтери із групи "Чорний тюльпан" шукають тіла загиблих окупантів в Україні. Це робиться для подальшого обміну на тіла українських захисників.

Росіяни, за даними ЗМІ, могли обмежити видачу тіл убитих в Україні військових, щоб не розповсюджувати паніку всередині країни. Морги іноді не справляються з трупами солдатів ЗС РФ.