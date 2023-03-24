В Украину вернули тела более 80 погибших бойцов ВСУ, – Минреинтеграции

Передача тел погибших прошла в соответствии с нормами Женевской конвенции. После начала большой войны с РФ с временно оккупированных территорий суммарно доставили тела более 1500 военных.

Related video

В Украину 24 марта доставили тела 83 погибших военных. Об этом сообщило в Telegram Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 83 погибших украинских военных", — отметили чиновники.

Тела с временно оккупированных территорий Украины возвращали при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции и силовых структур.

"Передача тел погибших осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции", — подчеркнуло министерство.

В Минреинтеграции напомнили о работе "горячей линии" Уполномоченного по пропавшим без вести по телефону 0 800 339 247. Сообщить о пропавших без вести можно лично Уполномоченному по телефону 099 792-01-26. В выходные можно писать в Viber и Telegram на номер 095 896-04-21.

Последний раз тела погибших украинских военных передавали 3 марта этого года, тогда удалось вернуть 17 тел. На тот момент после начала большой войны с Россией с временно оккупированных территорий доставили тела 1426 бойцов.

Напомним, что советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс 23 марта подсчитывал потери войск России в Украине. По его информации, россияне каждый месяц теряют примерно 25 000 военных убитыми.

По данным британского издания The Guardian, украинские волонтеры из группы "Черный тюльпан" ищут тела погибших оккупантов в Украине. Это делается для последующего обмена на тела украинских защитников.

Россияне, по данным СМИ, могли ограничить выдачу тел убитых в Украине военных, чтобы не распространять панику внутри страны. Морги иногда не справляются с трупами солдат ВС РФ.