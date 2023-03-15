"Сборщики трупов": СМИ рассказали об украинских волонтерах, ищущих тела солдат РФ для обмена

Журналисты узнали, что с февраля группа из 10 человек собрала 311 трупов россиян, а с начала вторжения между Украиной и РФ произошло не менее 20 обменов телами солдат.

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Украинские волонтеры объединились в группу под названием "Черный тюльпан" и занимаются поиском тел погибших российских солдат на войне в Украине. Они делают это для того, чтобы в дальнейшем обменять трупы оккупантов на тела украинских защитников. Об этом сообщает британское издание The Guardian в своем репортаже за 14 марта.

Добровольцы ищут погибших военных России на деоккупированных территориях Украины. Например, в заброшенном селе Краснополье Донецкой области группа нашла два тела разложившихся россиян, которых, вероятно, в подвале оставили их сослуживцы.

ВС РФ покинули населенный пункт в сентябре, а к марту тела солдат разложились до такой степени, что почти не пахли, и их можно было опознать только по жетонам.

Цель волонтеров — собрать мертвых россиян для обмена на погибших украинских солдат, так как военнослужащий не может быть объявлен официально мертвым, пока не будет тела. Процесс их извлечения крайне рискован, потому что освобожденные населенные пункты усеяны противопехотными минами.

Украинские сборщики трупов в составе из 10 человек рассказали, что с февраля забрали 311 тел россиян в деоккупированных районах.

Российских военных обменивают лишь после судебно-медицинской экспертизы. Перед этим их исследуют, ищут личные вещи, деньги, удостоверения личности и документы, а затем регистрируют.

Обмен телами между Россией и Украиной является очень секретным процессом, и общее количество отправленных не разглашается ни одной из сторон. Один источник на условиях анонимности рассказал журналистам, что с начала вторжения России между двумя странами произошло не менее 20 обменов телами солдат.

По информации журналистов, обмен проходит на российско-украинской границе или на передовой под контролем военных.

Однако опознание тел может быть проблемой: российские трупы иногда находят сожженными. Это делают местные жители из соображений гигиены, а иногда российские военные, которые пытаются скрыть свои потери.

Напомним, 22 февраля СМИ рассказали, что в России ограничили выдачу тел убитых в Украине военных, чтобы не сеять панику из-за большого количества "груза 200". Трупов россиян настолько много, что морги не справляются с таким объемом работы.

17 февраля разведка Британии сообщала, что Россия потеряла около 175 тысяч солдат на войне в Украине. В большинстве случаев россияне погибают или получают ранения из-за артиллерийских ударов Сил обороны Украины.