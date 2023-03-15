"Збирачі трупів": ЗМІ розповіли про українських волонтерів, які шукають тіла солдатів РФ для обміну

Журналісти дізналися, що з лютого група з 10 осіб зібрала 311 трупів росіян, а з початку вторгнення між Україною та РФ сталося щонайменше 20 обмінів тілами солдатів.

Related video

Українські волонтери об'єдналися в групу під назвою "Чорний тюльпан" та шукають тіла загиблих російських солдатів на війні в Україні. Вони роблять це для того, щоб надалі обміняти трупи окупантів на тіла українських захисників. Про це повідомляє британське видання The Guardian у своєму репортажі за 14 березня.

Добровольці шукають загиблих військових на деокупованих територіях України. Наприклад, у покинутому селі Краснопілля Донецької області група знайшла два розкладені тіла росіян, яких, ймовірно, в підвалі залишили їхні товариші по службі.

ЗС РФ залишили населений пункт у вересні, а до березня тіла солдатів розклалися настільки, що майже не пахли, і їх можна було впізнати тільки за жетонами.

Мета волонтерів — зібрати мертвих росіян для обміну на загиблих українських солдатів, оскільки військовослужбовця не може бути оголошено офіційно мертвим, доки не буде тіла. Процес їхнього вилучення вкрай ризикований, тому що звільнені населені пункти усіяні протипіхотними мінами.

Українські збирачі трупів у складі із 10 осіб розповіли, що з лютого забрали 311 тіл росіян у деокупованих районах.

Російських військових обмінюють лише після судово-медичної експертизи. Перед цим їх досліджують, шукають особисті речі, гроші, посвідчення особи та документи, а потім реєструють.

Обмін тілами між Росією та Україною є дуже секретним процесом, і загальна кількість відправлених не розголошується жодною зі сторін. Одне джерело на умовах анонімності розповіло журналістам, що з початку вторгнення Росії між двома країнами сталося щонайменше 20 обмінів тілами солдатів.

За інформацією журналістів, обмін відбувається на російсько-українському кордоні або на передовому під контролем військових.

Однак упізнання тіл може бути проблемою: російські трупи іноді знаходять спаленими. Це роблять місцеві жителі з міркувань гігієни, інколи ж російські військові, які намагаються приховати свої втрати.

Нагадаємо, 22 лютого ЗМІ розповіли, що в Росії обмежили видачу тіл убитих в Україні військових, щоб не сіяти паніку через велику кількість "вантажу 200". Трупів росіян настільки багато, що морги не справляються з таким обсягом роботи.

17 лютого розвідка Британії повідомляла, що Росія втратила близько 175 тисяч солдатів на війні в Україні. У більшості випадків росіяни гинуть або зазнають поранень через артилерійські удари Сил оборони України.