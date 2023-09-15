Воїни 46 бригади ДШВ розповіли подробиці застосування БМ-21 "Град" на фронті (відео)

Артилеристи ДШВ заявили, що снарядів до РСЗВ вистачає, а от російських цілей вже недостатньо.

Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади десантних військ успішно звільняють українську землю від ворогів ефективно, застосовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook повідомило подробиці.

Реактивний дивізіон працював на різних напрямках. Зокрема, бійці воювали у Соледарі, в районі Бахмута, а також на Херсонщині та Миколаївщині.

Захисники розповіли, що працюють по піхоті та мінометним розрахункам. По зруйнованим населеним пунктам бійці все ж намагаються не застосувати зброю, адже, російські окупанти цим й надалі займаються, знищуючи українську землю.

"Працюємо злагоджено, швиденько, по цілях приходить добре", – розповіли десантники.

Бійці ДШВ заявили, що снарядів вистачає, а от цілей вже недостатньо. Останніми днями захисники завдали ураження російському мінометному розрахунку та піхоті.

Застосування "Градів" ЗСУ на фронті

Українські "Гради" 10 вересня ліквідували склади з боєприпасами та пальним РФ у Соледарі. Аеророзвідники "Команди Вялого" зафіксували серед багатоповерхівок на Донеччині великий об'єкт російських загарбників, який згодом був ліквідований.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу РСЗВ Vampire на передовій. РСЗВ Vampire — це чеській аналог радянського "Граду" з деякими змінами у шасі та керуванні. Бойова машина управляється з середини кабіни, але є можливість дистанційного запуску за допомогою переносного пристрою.

Нагадаємо, у липні новостворена 22-га ОМБр ефектно накрила "Градом" росіян під Бахмутом. Українська РСЗВ завдала ударів по лісосмузі, в якій аеророзвідники виявили окупантів.