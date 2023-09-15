СБУ підбила ракетний корабель РФ "Самум", використавши дрон "Морський малюк", — ЗМІ

Співрозмовники журналістів у службі розповіли, що корабель отримав значні пошкодження та втратив хід. Водночас російські пропагандисти повідомляють про нібито успішно відбиту атаку.

Експериментальний дрон Служби безпеки України "Морський малюк" підбив російський корабель "Самум" поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Про це з посиланням на джерела у відомстві повідомив 15 вересня "24 канал".

За даними ЗМІ, морський дрон атакував ворожий ракетний корабель недалеко від входу у Севастопольську бухту. Журналісти передали, що "Морський малюк" влучив у задню праву частину судна, і внаслідок значних пошкоджень "Самум" втратив хід.

"Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрона, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5-2 метри", — додали у медіа.

Публікація "24 каналу" у соцмережах від 15 вересня Фото: Скриншот

Також про атаку "Морського малюка" повідомили у "РБК-Україна" та виданні "Українська правда", ще про це написав у соцмережах журналіст Андрій Цаплієнко.

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Атака морського дрона в Криму: росіяни вже заперечують

Російський провоєнний телеграм-канал також повідомив про інцидент у Севастополі. У публікації йдеться, що екіпаж ракетного корабля "Самум" "успішно відбив атаку" українського дрона.

Публікація російського телеграм-каналу від 15 вересня Фото: Скриншот

На підтвердження своїх слів пропагандисти опублікували фото корабля. Варто зазначити, що на знімку видно лише один бік корабля, і той — не повністю. Окрім того, фото не доказує, що судно не втратило хід.

Фото, оприлюднене російськими пропагандистами Фото: Соцмережi

У СБУ на момент публікації матеріалу офіційно не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, раніше СБУ використовувала дрон "Морський малюк" для атаки на Кримський міст. Зі слів очільника відомства Василя Малюка, робота над БПЛА розпочалася після повномасштабного вторгнення РФ та тривала багато місяців.

14 вересня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров опублікував відео, на якому морський дрон атакує неназваний російський корабель в Криму. Він зазначив, що на кадрах — робота Головного управління розвідки Міноборони.