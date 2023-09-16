Битва за Бахмут: тактична ситуація для ЗС РФ стала значно гіршою, — ISW

Аналітики зазначили, що звільнення Андріївки відкриває можливості для прориву на південному фланзі Бахмута і створює загрози для угруповання російських військ у місті.

Українські військові, звільнивши Андріївку, продовжили наступальні дії біля Бахмута. Для ЗС РФ тактична ситуація на південь від міста погіршилася. Про це заявили аналітики з американського Інституту дослідження війни (ISW).

У новому звіті від 15 вересня йдеться про те, що підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ зазнали значних втрат під час локалізованих українських контратак у районі Бахмута ще в травні 2023 року. Передбачається, що після цього бригада сильно деградувала.

Тепер, як повідомляється, 3 десантно-штурмова бригада ЗСУ змогла звільнити Андріївку. Це відкриває можливості для прориву на південному фланзі Бахмута. У цьому районі ще тривають бої.

За словами аналітиків, російські військові також визнали, що ЗСУ змогли звільнити Андріївку, а тому тактична ситуація південніше Бахмута для них погіршилася. Росіяни висловлюють занепокоєння, що українські сили можуть загрожувати угрупованню їхніх військ у Бахмуті.

Нагадаємо, що британський аналітик Майкл Кларк розповів, чому Андріївка стратегічно важлива. За його словами, просування на південь від ключового прифронтового міста означає, що ЗСУ, можливо, вдасться просунутися далі в Донецькій області. Андріївка розташована приблизно за 13 км на південь від Бахмута.