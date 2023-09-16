Запустили 2 дрони: Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці на Калузьку і Тверську області

У відомстві заявили, що ЗСУ нібито запустили два дрони в бік двох російських областей, проте сили ППО РФ змогли їх збити.

Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в атаці дронів на Калузьку і Тверську області РФ у ніч на 16 вересня. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному Telegram-каналі відомства о 06:37.

Повідомляється, що ЗСУ нібито запустили два дрони в бік двох російських областей, проте сили ППО РФ змогли їх збити.

"Черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати знищено над територіями Калузької та Тверської областей", — заявило відомство країни-агресора.

Зазначимо, що влада Калузької і Тверської областей на момент написання новини не прокоментувала заяви Міністерства оборони Росії.

Калузька та Тверська області на карті Фото: Google Maps

Нагадаємо, що 14 вересня в Росії повідомили відразу про три атаки безпілотників на Брянську область. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що атакували нібито українські БПЛА. У Міноборони РФ підтвердили, але знищення лише одного дрона.