Допоможуть ремонтувати техніку на полі бою: Україна отримала від США 3D-принтери

У Пентагоні зазначають, що українські військовослужбовці вже пройшли навчання, тож зможуть ефективно застосовувати новітнє обладнання.

Міністерство оборони США передало на потреби ЗСУ 3D-принтери, які можуть друкувати запчастини до техніки прямо на полі бою. Про це пише "Голос Америки".

Помічник міністра оборони США із закупівель та утримання Вільям ЛаПлант розповів про передачу принтерів українським захисникам та зазначив, що вони вже закінчили навчання минулого тижня.

Сучасні принтери значно пришвидшать ремонт техніки ЗСУ прямо на полі бою та відкриють нові можливості для нашої армії.

Ще у серпні 2023 року Пентагон поставив в Україну промислові 3D-принтери. Вони приблизно такого ж розміру, як вантажівка.

Помічник міністра оборони США наголосив, що поява такої техніки "змінює справу", адже вона відкриває нові можливості, пришвидшуючи ремонт прямо на полі бою.

"Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виробляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах", – додав помічник міністра оборони США із закупівель та утримання.

Зокрема Вільям ЛаПлант розповів, що після початку великої війни українці почали самостійно друкувати 3D-запчастини, не маючи пакетів технічних даних.

"Знаєте, як кажуть, коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трохи мають значення. Також ми навели з цим порядок разом з іншими країнами. Тепер у них є всі пакети технічних даних", – додав представник американського Міністерства оборони.

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