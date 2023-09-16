"Справжня демократія": ЗСУ показали бойову роботу тандему РСЗВ "Буревій" та "Ураган" (відео)

Дві РСЗВ "Буревій" та "Ураган" одночасно випустили снаряди по позиціях ворога. За повідомленням соцмереж, це сталося у Запорізькій області.

Збройні сили України показали тандем реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Буревій" та "Ураган" у бойовій роботі. Відповідне відео опублікували в пресслужбі Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Покажіть росіянам, що таке справжня демократія", — сказав український боєць у відео.

За повідомленнями Telegram-каналів, артилерія "Буревій" та "Ураган" могли відпрацювати по ворожих позиціях у Запорізькій області.

РСЗВ "Буревій": що відомо

РСЗВ "Буревій" — українська модернізація радянського "Урагану". До установки підійдуть будь-які ракети калібру 220-мм. Також "Буревій" оснащений цифровою системою управління вогнем та обміну інформацією на полі бою. У результаті чого РСЗВ може працювати в парі з дронами та іншими елементами ударно-розвідувального контуру. Шасі РСЗВ — чеські Tatra з колісною формулою 8х8. Крім цього установка має броньовану кабіну, яка дозволяє бійцям перебувати у безпеці під час виконання бойових завдань.

Спеціальні "лапи", які опускаються на ґрунт, збільшують точність стрільби та стабільність машини. У "Буревії" збільшена швидкість відстрілу всього пакета ракет.

РСЗВ "Буревій" Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

РСЗВ "Ураган": що відомо

Установка призначена для ураження живої сили, легкоброньованої техніки мотопіхотних і танкових підрозділів у місцях зосередження та на марші, руйнування командних пунктів, вузлів зв'язку й об'єктів військової промисловості, інфраструктури, дистанційної установки мінних полів.

РСЗВ "Ураган" має механічне наведення "на око". Дальність стрільби — до 35 кілометрів. Тоді як запущений снаряд може приземлитися в районі 170 метрів від заданої цілі. Перезарядження снаряда займає близько 20 хвилин.

РСЗВ "Ураган" Фото: militaryarms

Нагадаємо, 15 вересня бійці 1-ої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна показали, як знищили російський БТР, який стояв у полі. Військові ліквідували бойову машину за допомогою артилерії.

13 вересня стало відомо, що бійці Нацгвардії знищили російський танк Т-80БВМ. Бійці запустили ударний дрон із тепловізором та системою скидання боєприпасів по ворожій техніці.