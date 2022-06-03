HIMARS і "Ураган": чим відрізняються артилерійські установки (відео)

Сучасні американські РСЗВ HIMARS, які отримають українські військові, кращі за "Урагани" в наведенні, дальності, точності стрільби, а також перезарядці.

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У мережі опублікували відео з порівнянням радянських реактивних систем залпового вогню "Ураган", які є в збройних сил України, та американських HIMARS. Вони мають приїхати в Україну найближчим часом у меежах нової військової допомоги від США на $700 млн. Так можна побачити, що HIMARS кращі за "Урагани" в наведенні, дальності, точності стрільби, а також перезарядці.

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Ураган

Наведення: механічне "на око";

Дальність стрільби: близько 35 км;

Точність влучення: запущений снаряд може приземлятися за +- 170 метрів від заданої цілі;

Перезаряджання: по одному снаряду займає близько 20 хвилин.

За даними Міноборони України, ця РСЗВ призначена для ураження живої сили, легко броньованої техніки мотопіхотних і танкових підрозділів противника в місцях зосередження та на марші, руйнування командних пунктів, вузлів зв'язку й об'єктів військової промисловості, інфраструктури, дистанційної установки мінних полів.

HIMARS

Наведення: за допомогою GPS-координатів цілі;

Дальність стрільби: близько 80 км;

Точність влучення: +- 5 метрів від заданої цілі;

Перезаряджання: блоками по 6 снарядів за один раз займає близько 5 хвилин.

Вона призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Нагадаємо, 1 червня президент США Джо Байден підтвердив, що в межах військової допомоги США Україна отримає високомобільні артилерійські системи HIMARS. Крім того, Київ отримає тисячі Javelin і Stinger, а також нову партію дронів-убивць Switchblade, вертольоти та гаубиці.

Експерт Майкл Кларк вважає, що HIMARS може внести перелом у перебіг воєнних дій в Україні, а українські військові зможуть зупинити війська Росії. Тим часом ЗМІ повідомляють, що бійці ЗСУ вже проходять навчання з освоєння сучасних РСЗВ, а підготовка триватиме близько 3 тижнів.