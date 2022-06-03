HIMARS и "Ураган": чем отличаются артиллерийские установки (видео)

Современные американские РСЗО HIMARS, которые получат украинские военные, лучше "Ураганов" в наведении, дальности, точности стрельбы, а также перезарядке.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В сети опубликовали видео со сравнением советских реактивных систем залпового огня "Ураган", которые есть у вооруженных сил Украины, и американских HIMARS. Они должны приехать в Украину в ближайшее время в рамках новой военной помощи от США на $700 млн. Таким образом можно увидеть, что HIMARS лучше "Ураганов" в наведении, дальности, точности стрельбы, а также перезарядке.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ураган

Наведение: механическое "на глаз";

Дальность стрельбы: около 35 км;

Точность попадания: запущенный снаряд может приземляться в +- 170 метрах от заданной цели;

Перезарядка: по одному снаряду, занимает около 20 минут.

По данным Минобороны Украины, эта РСЗО предназначена для поражения живой силы, легко бронированной техники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военной промышленности, инфраструктуры, дистанционной установки минных полей.

HIMARS

Наведение: с помощью GPS-координатов цели;

Дальность стрельбы: около 80 км;

Точность попадания: +- 5 метров от заданной цели;

Перезарядка: блоками по 6 снарядов за один раз, занимает около 5 минут.

Она предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Напомним, 1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках военной помощи США Украина получит высокомобильные артиллерийские системы HIMARS. Кроме того, Киев получит тысячи Javelin и Stinger, а также новую партию дронов-убийц Switchblade, вертолеты и гаубицы.

Эксперт Майкл Кларк считает, что HIMARS может внести перелом в ход военных действий в Украине, а украинские военные смогут остановить войска России. Тем временем СМИ сообщают, что бойцы ВСУ уже проходят обучение по освоению современных РСЗО, а подготовка займет около 3 недель.