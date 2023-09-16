Британський засновник добровольчого батальйону "Темні ангели" загинув в Україні (фото)

16 серпня добровольця з Великої Британії Деніела Берка оголосили безвісти зниклим. Його тіло знайшли за понад 40 кілометрів від лінії фронту.

Тіло британського солдата Деніела Берка, якого оголосили зниклим безвісти в середині серпня, знайшли в Запорізькій області. Про це повідомило видання Sky News з посиланням на поліцію Великої Британії.

"Українська влада повідомила поліцію (Великої Британії, — ред.), яка розшукує зниклого колишнього британського солдата, що знайшла тіло", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що наразі поліція співпрацює з українською владою та родиною військового, аби сприяти проведенню офіційної ідентифікації та поверненню тіла до Великої Британії.

У BBC розповіли, що за інформацією родини Берка, його тіло знайшли на Запоріжжі, що близько за 44 кілометри від лінії фронту.

"Це момент, якого я боялася", — сказала мати військового.

Натомість родина військового, оголосила його зниклим безвісти 16 серпня.

Британський військовий Деніел Берк: що про нього відомо

36-річний Деніел Берк із Південного Манчестера був колишнім десантником. Протягом 2007-2009 років він служив у парашутному полку британської армії. У 2019 році його посадили до в'язниці через звинувачення у тероризмі в Сирії, зокрема в тому, що він поїхав до Сирії, аби боротися в лавах курдських повстанців проти "Ісламської держави". Через 8 місяців усі звинувачення були зняті.

За повідомленням його сім'ї, він поїхав воювати в Україну проти російських окупантів у 2022 році. В Україні він створив власний добровольчий підрозділ "Темні ангели". Зниклим безвісти його оголосили 16 серпня.

Деніел Берк

Нагадаємо, 30 серпня в Україні загинув 22-річний доброволець з Великої Британії Сем Ньюї. Він воював у складі групи міжнародних добровольців "Темні ангели".

8 вересня стало відомо про загибель добровольця з Великої Британії Джордана Чедвіка. Його тіло знайшли у водоймі зі зв'язаними руками. Він перебував у Інтернаціональному легіоні та в жовтні 2022 року приїхав воювати на українській стороні проти Збройних сил Російської Федерації.