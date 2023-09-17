Удар безпілотника: в Орловській області РФ загорілася нафтобаза, — росЗМІ (відео)

Місцева влада спочатку повідомила, що системи протиповітряної оборони збили БПЛА, але пізніше визнала, що на об'єкті загорілося сховище з паливом.

В Орловській області РФ 17 вересня внаслідок атаки безпілотника на нафтобазі спалахнула пожежа. За даними російського медіа Baza, на об'єкті загорівся резервуар із бензином.

Інформацію підтвердив губернатор області Андрій Кличков. Спочатку він заявив, що ППО все збило, але потім написав, що о 03:50 безпілотник упав у Залізничному районі на нежитловий об'єкт, після чого спеціальні служби почали проводити "необхідні заходи". За попередніми даними, постраждалих немає.

Пізніше Кличков уточнив, що пожежу вдалося загасити, але про масштаб пожежі та ступінь пошкодження об'єкта не повідомив.

"З приводу інциденту, що стався о 3:50, додатково хочу повідомити, що відкрите горіння резервуара з паливом на території промислового об'єкту Залізничного району міста Орла вже повністю усунуто, постраждалих немає", — написав російський чиновник.

Міноборони РФ поки що не коментувало інцидент, проте на запит видання "Известия" в МНС повідомили, що нафтобаза загорілася внаслідок удару українських збройних сил.

Нагадаємо, 16 вересня в Санкт-Петербурзі спалахнув торговий центр у районі Капучіно. За словами місцевих жителів, вони почули вибух, після чого почалася пожежа. Російські пабліки написали, що вогонь охопив площу в 1000 квадратних метрів.