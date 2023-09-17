"Стрижень" другої лінії оборони: росіяни копають траншеї навколо Токмака, — розвідка Британії

ЗС РФ посилили оборону тимчасово окупованого Токмака. У британській розвідці повідомляють, що навколо міста російські війська розгортають додаткові блокпости та риють нові траншеї.

Російська армія посилила оборону навколо тимчасово окупованого Токмака на півдні України. Про це повідомляють у Міністерстві оборони Британії.

За інформацією розвідки, ЗС РФ розгортають навколо міста додаткові блокпости і протитанкову оборону, а також риють нові траншеї в районі, який утримує 58-та загальновійськова армія.

"Токмак готується стати стрижнем другої основної лінії оборони Росії. Поліпшення в обороні міста, ймовірно, вказують на стурбованість Росії з приводу тактичного проникнення України на першу головну оборонну лінію на півночі", — пишуть у відомстві.

Про те, що росіяни посилюють оборону Токмака раніше інформували в Центрі національного спротиву. Сили оборони України за останні кілька тижнів просунулися в Запорізькій області, що викликало стурбованість у ЗС РФ. Повідомлялося про збільшення кількості особового складу та військової техніки росіян у місті та районі.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ близько підійшли до населеного пункту, на відстань менше ніж 20 км. За словами військового аналітика Олексія Гетьмана, боротьба за Токмак у Запорізькій області — це боротьба за логістичний шлях, оскільки залізницею постачається все необхідне для російської армії. У результаті звільнення міста армія Російської Федерації втратить основну логістичну артерію.

У ЦНС 6 вересня повідомляли, що росіяни вивозять майно з окупованого Токмака через контрнаступ ЗСУ. За даними підпілля, через складну ситуацію на південному фронті армія РФ почала обкрадати підприємства в Запорізькій області. Зокрема, у Токмаку російські військові розграбували ковальсько-штампувальний завод.

Військові аналітики говорили Фокусу, що перемога в Роботиному відкрила ЗСУ шлях на Токмак і Мелітополь і початок битви за два великих міста — Мелітополь і Бердянськ. Щоб протистояти натиску ЗСУ на півдні, росіяни змушені перекидати туди елітні підрозділи з інших точок фронту.