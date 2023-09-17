Навчання українських пілотів на F-16 "дуже серйозно" зрушило з місця, — Ігнат (відео)

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, географія країн, які долучаються до навчання українських пілотів на F-16, доволі велика і збільшується. США також будуть навчати льотчиків, це питання вже вирішено.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 17 вересня заявив, що процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 "набрав обертів" та сильно зрушив з місця. Про це він повідомив під час ефіру телемарафону "Єдині новини".

"Процес триваю і географія країн, які долучаються, доволі таки велика і вона збільшується. Сполучені Штати, які теж долучилися до цього процесу, будуть навчати пілотів, питання це вже вирішено. Вони будуть займатися різною підготовкою, починаючи з мовної й закінчуючи вже безпосередньою підготовкою пілотів на літаках (F-16 — ред.)", — повідомив речник Повітряних сил.

За словами Юрія Ігната, наразі задають дуже багато питань стосовно того де, в якій країні, скільки пілотів і скільки літаків ми отримуємо. На це він відповів так: "На жаль, не можемо зараз так детально відповідати на ці запитання. Не кожна держава хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається на її території. Лише можу запевнити, що процес дійсно зрушився з місця дуже серйозно. Він і не був на місці, але набрав обертів. Льотчики навчаються і проходять підготовку".

Ігнат заявив, що далі про це повідомлятимуть лідери країн, де навчаються українські пілоти.

Дивитись: -6:56

Навчання українських пілотів на F-16: що відомо

У жовтні 2023 року Сполучені Штати почнуть навчання українських пілотів управлінню з винищувачами F-16. Представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що українці навчатимуться англійської мови та спеціальної термінології. Потім у жовтні розпочнеться безпосереднє навчання на базі ВПС Національної гвардії США "Морріс" у Тусоні, штат Аризона.

24 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Португалія навчатиме українських пілотів на F-16. Він заявив, що Португалія підтримує Формулу миру й активно співпрацює з партнерами для передачі зброї Україні.

Нагадаємо, 20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Також Данія передасть ЗСУ шість літаків F-16 до кінця цього року. Країна пообіцяла Києву поставити ще 19 винищувачів протягом кількох років.

Крім того, 18 серпня стало відомо, що США затвердили запит Данії про передачу Україні інструкційних матеріалів щодо багатоцільових винищувачів F-16. Пакет інструкцій включає навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторій, що містять інформацію про конфіденційні американські технології.