"Ризик надзвичайно високий": президент Фінляндії про застосування ядерної зброї в Україні

Саулі Нійністе підтримав американського колегу Джо Байдена в тому, що він вкрай обережно ставиться до надання ЗСУ більш далекобійної зброї, бо це може спровокувати загострення конфлікту.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив про те, що ризик застосування ядерної зброї в Україні надзвичайно високий. Про це в неділю, 17 вересня, написало видання The New York Times.

"Війна в Україні триватиме довго, а війни можуть іти несподіваними шляхами, аж до застосування ядерної зброї", — сказав політик.

За його словами, європейцям не слід скидати з рахунків ризики більш масштабної війни. Політик у своєму інтерв'ю виданню застеріг європейських лідерів і громадян від самозаспокоєння у зв'язку з ризиком ескалації війни Росії проти України.

"Ми перебуваємо в дуже делікатній ситуації. Навіть незначні речі можуть сильно змінити ситуацію, і, на жаль, у гірший бік. У цьому і полягає ризик таких великомасштабних військових дій. Ризик того, що ядерна зброя може бути застосована, величезний", — вважає президент Фінляндії.

Як пояснив Нійністе, його слова є відповіддю тим, хто критикує "надто обережну" політику Байдена або Шольца щодо передачі Україні далекобійних ракет.

Нагадаємо, на початку червня 2023 року аналітики Стокгольмського інституту дослідження проблем миру заявили про те, що Росія наростила кількість ядерних боєголовок. Станом на січень 2023 року, як зазначають аналітики, РФ збільшила кількість ядерних ракет із 1588 до 1674 одиниць.

Водночас у США розповіли, як дадуть відповідь на застосування РФ ядерної зброї в Україні. За словами ексвійськового аташе в посольстві США в Росії Кевіна Раяна, у Заходу немає чіткого припису щодо відповіді на ядерний удар Москви. Як реакцію розглядають передачу Києву зброї дальньої дії.