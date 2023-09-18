Битва за Токмак: ЗС РФ нарощують сили та готуються наступати, — експерт (карта)
Росія направляє в Запорізьку область додаткові підрозділи, щоб пізніше спробувати "відсунути" Сили оборони до Роботиного. З одним з формувань країна-агресорка настільки поспішала, що не дала часу навіть на бойове злагодження.
ЗС РФ перемістили в район міста Токмак у Запорізькій області щонайменше чотири повітряно-десантні дивізії. Найвідоміша з них — так звана "Псковська" 76 повітряно-десантна дивізія. Про це у коментарі в ефірі "24 каналу" 17 вересня повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.
З його слів, російське військо накопичує ресурси не лише для протидії контрнаступу, але і для власних майбутніх контратак. Ворог сподівається змінити ситуацію на цьому напрямі, "відсунувши" Сили оборони до села Роботине або навіть північніше.
"Чи вдасться це ворогу, маю сумніви, бо українська армія діє системно та послідовно", — сказав Селезньов.
Експерт підкреслив, що українські захисники не лише займають рубежі та позиції, але й надійно там закріплюються. Надалі військо тримає контроль над ділянками та працює над стабілізацією ситуації.
"Але ж з усім тим ворог має чимало ресурсів, і він намагатиметься ці ресурси трансформувати в якісь там територіальні здобутки. В будь-якому разі ворог зосередив в межах так званої "СВО" (повномасштабного вторгнення на територію України, — ред.) 420 тисяч своїх вояків", — зазначив Селезньов.
Він додав, що РФ також переміщує деякі підрозділи зі складу 25 армії. Формування нове та ще не пройшло етап бойового злагодження, але країна-агресорка вже відправляє на передову непідготовлених бійців.
"Звісно, що ці підрозділи зазнають втрат, але кожна вбита російська одиниця зажди пов'язана з неймовірною ратною звитягою наших воїнів", — наголосив експерт.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони Британії інформували, що ЗС РФ посилюють оборону навколо тимчасово окупованого Токмака. Російські загарбники розгортають навколо міста додаткові блокпости та протитанкову оборону, а також риють нові траншеї.
12 вересня у Центрі національного спротиву передавали, що росіяни укріплюють оборону стратегічно важливого міста Токмак на Запоріжжі. Там з’являється все більше протитанкових їжаків, блокпостів і оборонних споруд, а також фіксують більше бійців окупаційних військ.