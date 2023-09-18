Нічна атака Shahed та крилатих ракет: в ОВА повідомили про наслідки масованого обстрілу ЗС РФ

Внаслідок ворожих обстрілів є руйнування у кількох громадах. Інформації про постраждалих поки не надходило.

Російські окупанти атакували кілька регіонів України ввечері 17 серпня та всю ніч проти 18 серпня "шахедами" та крилатими ракетами. У військових обласних адміністраціях розповіли про наслідки ворожої атаки. Фокус зібрав все, що відомо про наслідки атаки на цей час.

Атака на Хмельниччину

В Хмельницькій області внаслідок атаки зафіксовано пошкодження будівель через падіння уламків ракети. Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вранці, під час "повітряної тривоги", було чутно вибухи — це працювали сили ППО. Постраждалих немає. Разом з тим, внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС", — проінформував він.

Також Сергій Тюрін зазначив, що уламками також пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи.

Атака на Одещину

В Одеській ОВА заявили, що під ударом ворога знову був Ізмаїльський район.

"Сили ППО знищили 11 ударних безпілотників над областю. Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилково. Внаслідок чого виникла пожежа, наші рятувальники все оперативно ліквідували", — розповів голова ОВА Олег Кіпер.

Атака на Миколаївщину

В Миколаївській області відомо про влучання у місті Снігурівка Баштанської громади. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"О 02:25 атаки БпЛА типу "Shahed-136/131" зазнала Снігурівська громада. Уламки збитого дрону спричинили пожежу двоповерхової неексплуатованої будівлі, яку було оперативно ліквідовано. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає", — повідомив Кім.

Що кажуть у Силах оборони півдня

В Силах оборони повідомили, що ЗС РФ атакували південь країни кількома хвилями "шахедів".

"Силами протиповітряної оборони в нашій зоні відповідальності збито 18 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/131": 11 – над Одещиною, 5 – над Миколаївщиною, 2 – над Кіровоградщиною. Знов під ударом було Подунав'я. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило", — йдеться в опвідомленні.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як Україна захищатиме свою енергоінфраструктуру під час масованих обстрілів восениі взимку.

Україна продовжує нарощувати засоби, які допомагають перехоплювати ворожі безпілотники в небі.