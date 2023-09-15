"Зрозуміло, що шукає ворог": у Повітряних силах розкрили деталі ранкової атаки Shahed (відео)

За словами спікера командування Юрія Ігната, ЗС РФ могли планувати удари по аеродрому або місцю базування українських літаків, здатних нести далекобійні ракети Storm Shadow.

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У ніч на 15 вересня російські війська знову робили спроби завдати удару по Хмельницькій областіз використанням "шахідів". Імовірно, окупанти намагалися атакувати українські бомбардувальники, які можуть нести далекобійні ракети типу Storm Shadow. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він натякнув на те, що окупанти можливо планували вдарити по аеродрому або місцю базування українських літаків.

"Знову атакована Хмельницька область. Зрозуміло, що шукає ворог. Шукають, де командувач сховав наші бомбардувальники після подій, які відбувалися нещодавно в нашому морі біля Криму", — сказав він.

За словами Ігната, російські загарбники змістили час атаки, однак це навіть виявилося корисним для українських захисників.

"Вони зазвичай роблять пуски з 22:30 — 22:50. Далі кілька хвиль — аж до 04:00. Ранкова атака дає змогу краще відпрацьовувати мобільним вогневим групам. Коли світлий час доби, то ціль стає візуально видимою", — пояснив речник.

Зазначимо, в ніч з 12 на 13 вересня жителі окупованого Севастополя чули низку вибухів. Під ранок представник російської влади губернатор Михайло Развожаєв підтвердив, що відбулася атака безпілотників і крилатих ракет. Також він підтвердив, що були влучання.

Удень 13 вересня із заявою виступила речниця МЗС РФ Марія Захарова, можливо, відреагувавши на застосування Україною ракети з 450-кілограмовим вибуховим зарядом. Росіянка пригрозила "потужною відповіддю", якщо відбудеться атака на Кримський міст.