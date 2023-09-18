"Загадкова хвороба": військові РФ загинули за дивних обставин у Маріуполі (фото)

Військових РФ отруїли диверсанти або самі ж маріупольці. Для цього могли використати отруту, яка не залишає сліди в організмі та зупиняє серце, переконані в окупаційній поліції.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області 11 російських військових, зокрема два офіцери, померли від "загадкової хвороби". Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Загадкові хвороби (ні) продовжують скорочувати чисельність окупантів", — сказав Петро Андрющенко.

Радник мера Маріуполя з посиланням на інформацію з проросійських Telegram-каналів розповів, що за останні два тижні в Маріуполі померли 11 окупантів нібито за дивних обставин.

У проросійській групі повідомили, що інформацію про загибель окупантів підтвердили в Генштабі РФ та так званому МВС "ДНР". Зазначили, що військовим РФ було від 23 до 42 років, вони померли від раптової зупинки серця. Розтин показав, що лише троє з них мали проблеми з серцем, тоді як серйозні — лише один.

Окупаційна поліція Маріуполя вважає, що померлих могли отруїти диверсанти чи місцеві, які чекають на прихід України. Зокрема, підозрюють, що це може бути отрута, яка зупиняє серце, після чого її сліди в організмі неможливо виявити.

Скриншот публікації з проросійському каналу

Нагадаємо, 23 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що для повного відновлення міста після деокупації може знадобиться декілька десятиліть. Над планом з відродження Маріуполя працювали майже рік 12 команд, які сформували 154 проєкти.

6 вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в тимчасово окупованому місті окупанти щодня забирають десятки людей та вивозять їх у невідомому напрямку. З його слів, у місті продовжують проводити фільтраційні заходи. Ворог заарештував понад 10 тисяч українців, зокрема щодня цей показник доходить до кількох десятків, тоді як за тиждень становить — близько 100 осіб.