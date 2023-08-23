Відновити Маріуполь після росіян: скільки грошей знадобиться на відродження міста

На думку мера українського міста Вадима Бойченка, на повне відновлення зруйнованого російськими окупантами міста знадобиться майже 28,5 мільярдів гривень.

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Для повного відновлення Маріуполя після деокупації може знадобитися кілька десятиліть. Про це 23 серпня 2023 року заявив мер міста Вадим Бойченко під час презентації плану відродження міста після війни.

"Над цим планом ми працювали майже рік. 12 команд сформували 154 проєкти", — зазначив він.

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За його словами, фахівці під час розроблення плану обрали найважливіші напрямки:

безпека жителів;

гуманітарна допомога;

початкове відновлення житла;

комунальні послуги;

транспорт і дорожня інфраструктура;

охорона здоров'я;

публічні послуги;

економіка;

освіта;

нове позиціонування Маріуполя;

людський капітал і культура;

спорт і дозвілля.

"Це подієвий план, спрямований на те, щоб не допустити гуманітарної кризи в місті. Усе прораховано, бюджет є, і він становить майже 28,5 мільярдів гривень", — додав мер.

На реалізацію плану знадобиться близько двох років, але саме відновлення міста розтягнеться на десятиліття.

Післявоєнне відновлення України: що він має на увазі

Відповідний план був представлений широкому загалу влітку 2022 року, коли українська делегація побувала на інвестиційній конференції в Лугано. Відомо, що план відновлення нашої країни розрахований на найближчі 10 років. За цей час українське керівництво розраховує реалізувати 850 проєктів. Автори плану сподіваються залучити для відновлення України близько 750 мільярдів доларів, які будуть освоєні національними програмами.

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При цьому сам план, найімовірніше, буде розбитий на три етапи, його реалізацією займеться платформа відновлення. Також буде створено офіси з відновлення.

Зазначимо, що 29 червня радник мера Маріуполя розповів, як ЗС РФ готуються тікати з міста. Петро Андрющенко розповів, що коли ЗСУ увійдуть у місто, дуже не поздоровиться маріупольським колаборантам, які залишаться в місті, оскільки спецслужби РФ не дають дозволу на виїзд.