Складна ціль: в Повітряних силах пояснили, чому ППО важко збивати дрони Shahed (відео)

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ворог планує удари по території України заздалегідь та прокладає важкі для сил оборони маршрути.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 18 вересня заявив, що ударні БПЛА типу "Shahed-136/131", якими Російська Федерація атакує Україну, досі залишаються непростою ціллю для сил протиповітряної оборони. Про це він сказав Про це сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, противник планує удари по території України заздалегідь. Ворог намагається уразити ті об'єкти, які Сили оборони України захищають, тому і прокладає маршрути саме таким чином.

Ігнат зауважив, що дрони-камікадзе типу "Shahed-136/131", попри їхню невелику площу і швидкість, є непростою ціллю.

"Але все одно вони залишаються складною цілою для ППО, адже створені долати цю систему. У них таке призначення", — зазначив речник.

Проте він додав, що в ніч на 18 вересня Повітряні сили ЗСУ знищили чимало повітряних цілей. Атаки були здійснені з різних напрямків і по різних маршрутах. "Шахедами" ворог атакував Одеську та Миколаївську області. Ракети наша ППО знищила їх в Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницькій областях.

"В Україні було створено мобільні вогневі групи, як вимушений крок, що була змога якнайбільше знищувати цілі ворога… Вночі теж важко збивати "шахеди", але краще посилюватись такими установками, як "Гепард" і їм подібні, які можуть радіолокаційно супроводжувати цілі і знищувати їх в автоматично. Це — ті системи, які б могли захистити небо щільно від "шахедів. Але потрібно мати відповідну кількість", — наголосив речник Повітряних сил.

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18 вересня російські окупанти атакували кілька регіонів України "шахедами" та крилатими ракетами.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як Україна захищатиме свою енергоінфраструктуру під час масованих обстрілів восени і взимку.