"Попри обстріли та штурми": над Андріївкою здійняли український прапор, — ЗСУ (фото)

Після деокупації населений пункт потерпає від атак ЗС РФ, але навіть в умовах постійної небезпеки штурмовики встановили у селі стяг. Він підтверджує, що Андріївка — повністю під контролем України.

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України підняла прапор над нещодавно звільненим від російських військ селом Андріївка у Донецькій області. Деталями 18 вересня поділилась пресслужба підрозділу.

Захисники зазначили, що хоч населений пункт і був деокупований, він перебуває під постійними обстрілами та спробами штурму з боку ворога.

Фото: 3 ОШБр ЗСУ Фото: 3 ОШБр ЗСУ

"Попри це, здійняти український прапор тут було важливо — це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ", — підкреслили у штурмовій бригаді.

Фото: 3 ОШБр ЗСУ Фото: 3 ОШБр ЗСУ Фото: 3 ОШБр ЗСУ

Пресслужба проінформувала, що український стяг здіймали бійці другого механізованого батальйону. Також у соцмережах бригади опублікували відео, зняте одним з захисників на місці подій.

Нагадаємо, звільнення села Андріївка офіційно підтвердили у Генштабі ЗСУ 15 вересня. Також там проінформували, що ворог зазнає значних втрат в особовому складі та техніці.

Пізніше воїни показали унікальні кадри, зняті в Андріївці камерою GoPro. У бригаді розповіли, що ЗС РФ намагались стримувати наступ Сил оборони за допомогою мінометного обстрілу.

Пресофіцер третьої штурмової бригади Олександр Бородін ділився, що Андріївка зруйнована настільки, що в селі не було куди встановити прапор. Зі слів військового, "самої Андріївки вже немає, але цей квадрат дуже важливий".