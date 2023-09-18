У випадку вторгнення РФ у Польщу передбачалось здати до 40% території, – Блащак (відео)
Збройні сили у 2011 році затвердили план, який передбачає відхід на правий берег Вісли. Міністр оборони стверджує, що це означає, що у Любліні чи Жешуві могла бути "польська Буча".
У Польщі скоро пройдуть парламентські вибори. Міністр оборони Маріуш Блащак показав розсекречені дані, що свідчать про масштабну здачу території у випадку вторгнення РФ. Відео опубліковано в Х (раніше Twitter).
За словами міністра оборони, документ "Оборонна стратегія 2011" передбачала дії на випадок вторгнення РФ у Польщу. Згідно з ним планувалось, що зупинити російський наступ планувалось в районі річки Вісла та Вепр.
"План застосування збройних сил, затверджений тодішнім головою Міноборони Кліхом, передбачав, що самостійна оборона країни триватиме максимум два тижні, а через сім днів ворог вийде на правий берег Вісли", — стверджує міністр оборони.
Також він додав, що Люблін, Жешув чи Ломжа могли стати "польською Бучою". Відтак відступ на правий берег Польщі означав би втрати 40% всієї польської території. Проте після відходу на "стратегічний периметр" планувалось, що основні зусилля будуть спрямовані на припинення російського наступу й утримання плацдармів, а також приймання союзників НАТО. Для розгортання Альянсу було б потрібно до 2 тижнів. До цього часу поляки мали б виграти час для приходу союзників.
У "Мілітарному" додають, що на опублікованих знімках видно, що гриф "цілком таємно" було знято ще у 2013 році. Це може свідчити про те, що зміни у доктрині були зроблені ще раніше або прийняли нову оборонну стратегію. Окрім цього треба розуміти контекст та час. У 2011 польська армія була в скрутному становищі й численно вона лише скорочувалась. Тому стратеги виходили з ресурсів, які мали на той момент.
Через вибори у Польщі документ використовують лише для політичних цілей, щоб показати як влада змінює оборону на краще.
Нагадаємо, 15 вересня диктатор Олександр Лукашенко заявив, що знає звідки "нападе" Польща на Україну.