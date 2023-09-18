У випадку вторгнення РФ у Польщу передбачалось здати до 40% території, – Блащак (відео)

Збройні сили у 2011 році затвердили план, який передбачає відхід на правий берег Вісли. Міністр оборони стверджує, що це означає, що у Любліні чи Жешуві могла бути "польська Буча".

У Польщі скоро пройдуть парламентські вибори. Міністр оборони Маріуш Блащак показав розсекречені дані, що свідчать про масштабну здачу території у випадку вторгнення РФ. Відео опубліковано в Х (раніше Twitter).

За словами міністра оборони, документ "Оборонна стратегія 2011" передбачала дії на випадок вторгнення РФ у Польщу. Згідно з ним планувалось, що зупинити російський наступ планувалось в районі річки Вісла та Вепр.

"План застосування збройних сил, затверджений тодішнім головою Міноборони Кліхом, передбачав, що самостійна оборона країни триватиме максимум два тижні, а через сім днів ворог вийде на правий берег Вісли", — стверджує міністр оборони.

Відхід польської армії планувався до правого берегу Вісли

Також він додав, що Люблін, Жешув чи Ломжа могли стати "польською Бучою". Відтак відступ на правий берег Польщі означав би втрати 40% всієї польської території. Проте після відходу на "стратегічний периметр" планувалось, що основні зусилля будуть спрямовані на припинення російського наступу й утримання плацдармів, а також приймання союзників НАТО. Для розгортання Альянсу було б потрібно до 2 тижнів. До цього часу поляки мали б виграти час для приходу союзників.

Гриф "цілком таємно" було знято ще у 2013 році

У "Мілітарному" додають, що на опублікованих знімках видно, що гриф "цілком таємно" було знято ще у 2013 році. Це може свідчити про те, що зміни у доктрині були зроблені ще раніше або прийняли нову оборонну стратегію. Окрім цього треба розуміти контекст та час. У 2011 польська армія була в скрутному становищі й численно вона лише скорочувалась. Тому стратеги виходили з ресурсів, які мали на той момент.

Через вибори у Польщі документ використовують лише для політичних цілей, щоб показати як влада змінює оборону на краще.

Нагадаємо, 15 вересня диктатор Олександр Лукашенко заявив, що знає звідки "нападе" Польща на Україну.