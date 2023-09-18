Перший в історії такий випадок: з'явилися фото ушкоджень підводного човна "Ростов-на-Дону"

На думку експерта, пошкодження такого ступеня виводять субмарину з чинного складу флоту до кінця війни. Це — перший випадок втрати Росією субмарини під час бойових дій.

У мережі опубліковали перші світлини ураженого російського підводного човна "Ростов-на-Дону". На ньому видно достатньо серйозні пробоїни. Фото човна виклали в телеграм-каналі незалежної слідчої організації з Росії, яка проводить розслідування подій, що відбуваються під час збройних конфліктів Conflict Intelligence Team.

Судячи з фото, підводний човен отримав два удари. Один прийшовся у носову частину субмарини — про нього на підставі супутникових знімків раніше заявляли експерти. Друге влучання припало до правого борту човна в зону за рубкою. Його, на відміну від першого, неможливо зафіксувати за супутниковими знімками.

Норвезький незалежний військово-морський аналітик Тур Аре Іверсен, якому надали ці фото, вважає, що обидва влучання пробили міцний корпус субмарини. Внаслідок пошкодження отримали торпедний та житловий відсіки, а також, можливо, допоміжні приміщення за останнім та акумуляторні батареї.

"На думку експерта, пошкодження такого ступеня виводять субмарину з чинного складу флоту до кінця війни. Хоча її ремонт теоретично можливий, для цього, ймовірно, знадобиться транспортування підводного човна на Адміралтейські верфі Санкт-Петербурга. Але швидше за все, ремонт такого масштабу нерентабельний, і простіше побудувати новий човен цього ж класу, благо виробництво за проектом продовжується", — йдеться в повідомленні.

Аналітики СІТ вважають, що операція зі знищення дизель-електричного підводного човна є унікальною.

"Це перший в історії випадок, коли субмарину уразили з допомогою крилатих ракет. Крім того, це перший випадок втрати Росією субмарини під час бойових дій", — повідомили розслідувачі.

Атака на Севастопольський морський завод

В ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пошкоджень зазнали 2 російські судна — підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ". Пізніше з’явились супутникові знімки Севастопольського морського заводу до та після удару.

Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив пошкодження двох ворожих суден — великого десантного корабля "Мінськ" та дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону".

Згодом партизани у Криму визнали, що навели ракетний удар на завод у окупованому Севастополі, і що саме вони передали розвіддані Силам оборони України.

В ОК "Південь" заявили, що відновлювати кораблі окупантам немає де, адже завод теж постраждав від атаки.