РФ стала проблемою для всього людства і Захід має забезпечити програш Путіна, — ОП

За словами Михайла Подоляка, політика Кремля від самого початку була приречена на провал і тепер у Росії немає майбутнього, якщо на чолі держави надалі перебуватиме Володимир Путін.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що сучасна Російська Федерація під керівництвом Володимира Путіна фактично стала проблемою для всього людства, а не тільки для України та Східної Європи. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 18 вересня.

За словами Михайла Подоляка, проблеми з Кремлем виникли досить давно, адже впродовж усієї своєї історії Росія випадала з подій, що формували сучасний світовий порядок. Це і призвело до того, що країна сильно відстає від Сходу і Заходу.

"Росія не брала участі в Тридцятирічній війні, "проспала" Вестфальський мир і тому не знає поняття суверенітету. Росія не завершилася як імперія за результатами Першої світової війни. Не пройшла через покаяння за злочини червоних і не зазнала трансформації після розпаду СРСР: маски демократів на себе надягли вчорашні комуністи та імперські націоналісти", — йдеться в повідомленні.

Нині ж, як продовжив радник глави ОП, Росія не може знайти собі своє місце в сучасному світі і саме тому намагається підірвати світовий порядок.

Водночас, така тактика може бути приречена на провал і зараз світ повинен зробити все для того, щоб РФ рухалася далі, але вже без Володимира Путіна. Для цього Кремль зобов'язаний програти у війні, яку розпочав проти України та її населення.

"На цьому шляху Росія в путінському вигляді приречена на провал, і ми його вже спостерігаємо, хоча розміри й обсяги країни розтягують процес у часі та приховують патогенез від зовнішнього спостерігача. Завдання відповідальних країн у всіх частинах світу — дати Росії розбитися об скелю України, а світу — рухатися далі. Зокрема, дати можливість рухатися далі майбутній Росії без Путіна. Це не питання політики. Це питання загальнолюдської цивілізації", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 18 вересня Михайло Подоляк заявляв, що контрнаступ ЗСУ йде успішно й українські захисники готуються до повного звільнення Кримського півострова. Водночас Україна потребує більшої підтримки від західних партнерів у тому, що стосується авіації.