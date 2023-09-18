В Одесі голова лікарської комісії видавала виписки з діагнозом "туберкульоз" за $1,5 тис. (фото)

Порушники надавали довідку із медичної карти амбулаторного хворого із зазначенням фіктивного діагнозу ТЦК та СП.

Виписки з діагнозом "туберкульоз", яку видавала керівниця лікарської консультативної комісії медзакладу в Одесі разом зі спільниками, коштувала ухилянтам 1,5 тисячі доларів. У пресслужбі Офісу генпрокурора 18 вересня повідомили подробиці.

За інформацією слідства, вона організувала відповідну схему з регулярного одержання хабарів за виготовлення виписок. Вони надавалися із медичної карти амбулаторного хворого із зазначенням фіктивного діагнозу. Це дозволило уникнути призову певним особам на військову службу під час мобілізації.

Особи, які не бажали служити, отримували виписку з діагнозом – туберкульоз. Надалі ці медичні довідки відправляли до ТЦК та СП. На цій підставі чоловіків визнавали непридатним до військової служби, тому вони отримували законні підстави уникнути мобілізації. Завдяки спільникам організаторка схеми отримувала кошти.

Порушене кримінальне провадження. Вирішується питання щодо відсторонення її з посади.

Нагадаємо, 13 вересня на Одещині співробітники правоохоронних структур викрили на корупції все керівництво ВЛК. Протягом доби організатори оборудки могли "наштампувати" понад 20 фальшивих меддовідок. За відповідні кошти посадовці "допомагали" військовозобов’язаним "відкосити" від призову на підставі фіктивних документів стосовно непридатності до служби за станом здоров’я.

У Києві 4 вересня викрили схему допомоги тим, хто не бажає служити. За інформацією СБУ, до надання "послуг" військовозобов’язаним були причетні посадовиця столичного ТЦК та завідувачка медцентру. Вони допомагали "клієнтам" уникати призову, отримуючи хабарі через посередника.