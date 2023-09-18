У Раді з'явився проєкт закону про електронний реєстр військовозобов'язаних: що відомо

Народні депутати планують значно розширити перелік даних, які збиратимуться до реєстру для обліку, про що детально викладено в опублікованому документі.

Народні депутати Верховної Ради України подали законопроєкт, який передбачає електронний реєстр військовозобов'язаних громадян. Відповідний документ було опубліковано на офіційному веб-порталі парламенту 18 вересня.

Йдеться про законопроєкт під номером 10062 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану".

У ньому передбачається поліпшення роботи реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, а також удосконалення інформаційної взаємодії між держреєстрами та запровадження відповідної електронної процедури. Це має забезпечити належний рівень соціального захисту військовозобов'язаних та членів їхніх сімей.

До електронного реєстру вноситимуть такі відомості:

персональну інформацію про призовників, військовозобов'язаних і резервістів;

службові дані призовників, військовозобов'язаних і резервістів;

дані про необхідність комплектування особовим складом Збройних сил України або інших військових формувань. Ті, що є державною таємницею, туди вноситися не будуть.

Для формування такої бази передбачено електронну міжвідомчу передачу Міністерству оборони інформації щодо військовозобов'язаних громадян від 17 до 60 років.

До персональних даних додатково будуть включені такі відомості:

телефонний номер;

адреса електронної пошти;

документи у справах про адміністративні правопорушення законодавства про мобілізацію;

дані про володіння іноземними мовами;

право на використання зброї;

про проходження освітніх курсів і підвищення кваліфікації;

документи для виїзду за кордон;

водійське посвідчення.

У Раді подали новий законопроєкт, який пов'язаний з електронним реєстром військовозобов'язаних Фото: Верховна Рада У Раді подали новий законопроєкт, який пов'язаний з електронним реєстром військовозобов'язаних Фото: Верховна Рада У Раді подали новий законопроєкт, який пов'язаний з електронним реєстром військовозобов'язаних Фото: Верховна Рада У Раді подали новий законопроєкт, який пов'язаний з електронним реєстром військовозобов'язаних Фото: Верховна Рада У Раді подали новий законопроєкт, який пов'язаний з електронним реєстром військовозобов'язаних Фото: Верховна Рада У Раді подали новий законопроєкт, який пов'язаний з електронним реєстром військовозобов'язаних Фото: Верховна Рада У Раді подали новий законопроєкт, який пов'язаний з електронним реєстром військовозобов'язаних Фото: Верховна Рада

Раніше Фокус повідомляв, що РНБО під головуванням президента України Володимира Зеленського розглянула роботу ВЛК і МСЕК, де було ухвалено рішення, що правоохоронці перевірять усіх громадян, хто оформив інвалідність або був "списаний" з військового обліку за станом здоров'я після 24 лютого 2022 року.