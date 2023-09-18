"Він реально боїться": Кадиров для Путіна гарант стабільності в Чечні, — ексдепутат (відео)

За словами російського політика Іллі Пономарьова, Кремль ретельно намагається приховувати інформацію про реальний стан здоров'я глави Чечні, адже в разі його смерті там почнеться боротьба за владу.

Рамзан Кадиров, як і раніше, залишається для президента Росії Володимира Путіна гарантом стабільності в Чечні. Таку думку озвучив колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов в ефірі телеканала Freedom 18 вересня.

За його словами, Кремль ретельно намагається приховати реальний стан глави Чеченської республіки, і тому після чуток про важке захворювання в мережу було опубліковано відео з Рамзаном Кадировим, який нібито прогулюється парком.

"А свідчень про те, що в нього різке загострення проблем зі здоров'ям є кілька від різних джерел. Але подробиць ми не знаємо, цю інформацію російська влада ретельно приховує, тому що для Путіна дуже важливо, щоб не почалася різка дестабілізація в Чечні. Рамзан для нього — особистий гарант стабільності, він розуміє, що там є кілька впливових людей, які в разі смерті Кадирова конкуруватимуть за владу", — розповідає Ілля Пономарьов.

Окремо ексдепутат Державної думи наголосив, що якщо Рамзан Кадиров все ж таки помре, то за мусульманськими звичаями його має поховати того ж дня. У Кремля є кандидатури на його посаду в майбутньому, однак поки він живий, то ці питання не порушуються.

"Я думаю, що політичні міркування відіграватимуть вищу роль. До потенційних проблем у національних республіках Путін ставиться вкрай серйозно, тому що етнічний націоналізм — це те, чого він реально боїться. Він боїться нового вибуху в Чечні, який замирили завдяки Кадировим", — продовжив Ілля Пономарьов.

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Нагадаємо, 15 вересня з'явилася інформація, що глава Чечні Рамзан Кадиров кілька днів перебуває в комі. Спочатку його відправили літаком до Москви, а потім повернули до Чечні, адже російські лікарі не змогли йому допомогти. Журналісти зазначили, що лідера Чечні планують перевести на лікування за кордон, можливо в ОАЕ. У ГУР також підтвердили різке погіршення стану здоров'я глави Чечні.

18 вересня повідомлялося, що чутки про погане здоров'я Рамзана Кадирова впливають на стабільність у Чечні. Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по режиму Путіна.