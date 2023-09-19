Хотів нібито атакувати нафтобазу: у Підмосков'ї знайшли нові уламки БПЛА, — соцмережі (карта)

За інформацією російських медіа, залишки від дрона було виявлено в селищі Константиново, де і розташована Володарська нафтобаза. Вона постачає всю столицю і наближені області нафтопродуктами.

Невідомий безпілотник нібито намагався атакувати в Підмосков'ї Володарську нафтобазу, що відповідає за постачання нафтопродуктами російську столицю і найближчі області. Про це повідомляють російські медіа 18 вересня.

Уламки нібито знищеного російською системою ППО дрона було виявлено недалеко від Володарської нафтобази (лінійна виробничо-диспетчерська станція). Вона розташована в селищі Константиново Раменського району Московської області.

Безпілотник нібито намагався атакувати нафтобазу в Підмосков'ї Фото: Скриншот

"Станція є вузловою точкою, що відповідає за постачання нафтопродуктами Москви та області", — йдеться в повідомленні.

Більше подробиць щодо цього від російських медіа не прозвучало. Також не надано жодних доказів.

Атака БПЛА по Росії: що відомо

У ніч на 17 вересня невідомі дрони атакували Москву й область, про що повідомив мер російської столиці Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.

Спочатку він розповів про нібито успішне відбиття атаки в міському окрузі Істра.

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — заявив мер Москви.

Після цього, ближче до ранку він написав про ще одну атаку БПЛА, але вже в Раменському районі Московської області. Тоді, за його словами, не було руйнувань і постраждалих унаслідок падіння уламків. Найімовірніше, про цей знайдений БПЛА і повідомили російські медіа, коли писали про нібито спробу атаки Володарської нафтобази.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що атаки українських дронів змусили РФ переглянути тактику ППО Москви. Західні експерти вважають, що спроби посилити захист Москви може призвести до концентрації військових сил і засобів навколо столиці. Це зі свого боку робить російську столицю привабливішою ціллю для нанесення ударів.