Загадкова аварія у США: уламки надсучасного винищувача F-35 знайшли, — Reuters

За словами журналістів, винищувач був виявлений у штаті Південна Кароліна, в окрузі Вільямсбург. Представники бази Чарльстон подякували місцевим жителям за сприяння.

Представники армії США заявили, що змогли виявити уламки сучасного винищувача F-35, який розбився. Це сталося через добу після того, як літак зник. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, винищувач був виявлений у штаті Південна Кароліна, в окрузі Вільямсбург.

"Співробітники об'єднаної бази Чарльстон і Корпус морської піхоти в Бофорті в тісній співпраці з місцевою владою виявили місце уламків в окрузі Вільямсбург. Уламки було виявлено за дві години їзди на північний схід від Джей Бі Чарльстона", — повідомили представники бази Чарльстон.

Також вони подякували місцевим жителям за сприяння.

Видання пише, що виробник винищувача компанія Lockheed Martin зазначає, що головною перевагою F-35 є те, що його майже неможливо відстежити за допомогою радара. Крім того, він обладнаний різними сучасними датчиками та іншим обладнанням.

Що таке F-35

Сімейство малопомітних багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління. Експлуатацію було розпочато 2012 року.

Нагадаємо, що 18 вересня в Південній Кароліні сталася "дивна" аварія. Льотчик винищувача F-35 катапультувався, але літак продовжив політ у невідомому напрямку. Льотчики стелс-винищувача успішно приземлився в районі об'єднаної бази Чарльстон. Його стан стабільний. Він здійснював плановий політ у парі з іншим F-35B. Другий борт успішно приземлився. Поки невідомо, що стало причиною катапультування.